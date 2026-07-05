„Mi van, ha minden, amit valaha tanítottak neked, teljes zagyvaság?”

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Armie Hammer a Sundance Filmfesztiválon 2019. január 26-án. Fotó: Rich Polk/AFP

Öt évvel ezelőtt összeomlott a Call Me by Your Name sztárjának a karriere, miután Armie Hammert több volt barátnője is nemi erőszakkal, érzelmi manipulációval, erőszakos viselkedéssel és kannibalizmussal vádolta meg. A most közel 40 éves színész akkor elvonóra ment szex-, drog- és alkoholproblémái miatt, később azt mondta, 13 éves korában molesztálta őt egy lelkész, ez ösztönözte arra, hogy szex közben hatalmat gyakoroljon mások felett. Az időközben elvált, kétgyerekes Hammer 2023-ban bizonyítottság hiányában megúszta a büntetőügyet vádemelés nélkül, és 2024-ben visszatért a színészethez, de ezek után értelemszerűen nem nagyon akarták foglalkoztatni.

Egészen idáig, amikor is újra főszerepet kaphatott egy bűnrossz filmben. A legendás német fosfilmrendező, Uwe Boll küldött neki egy e-mailt, Hammer pedig állítása szerint elsírta magát örömében, hogy újra játszhat. Uwe Boll volt az a rendező, aki 2006-ban megelégelte a rossz kritikákat, ezért bokszmeccsre hívta ki azokat, akik lehúzták a filmjeit – és aki megjelent, azt jól meg is verte a ringben. Szóval Hammer visszatérésének olyan hangulata van, mint amikor egy levitézlett színész (például Gérard Depardieu vagy Steven Seagal) bármit elvállal, és a fehérorosz diktátor vagy a csecsen vezető mellett bohóckodik.

A nemrég megjelent Citizen Vigilante (magyarul kb. Önbíráskodó állampolgár) című, Horvátországban forgatott filmben Hammer magányos bosszúállót alakít, aki a bűnöző migránsokat és az őket védőket gyilkolja le, közben pedig néha belenéz a kamerába, és azt mondja a nézőknek, hogy addig kell neki megmutatnia „ezeknek a faszkalapoknak, hogy többé nem úszhatják meg”, amíg az emberek meg nem tanulják megvédeni magukat. Az egész olyan bugyuta, tévéfilmszerű hulladék, mintha Bede Zsolt rendezhetett volna akciófilmet Rákay Philip megbízásából.

A filmet a kritikusok „erőszakos, inkoherens, erkölcsi csődbe fulladó exploitation-darabnak” nevezték, míg Hammer önigazoló monológokat előadó karaktere „olyan idegengyűlölő és jogosultságtudattal teli, mint a legszélsőségesebb amerikai sztereotípiája”. Tényleg így van, még az előzetesben is elhangzik az az elgondolkodtatónak szánt, Idiocracy-díjas mondat is – ami ennek a cikknek is a címe lett –, hogy: