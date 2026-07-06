Kadirov „nem elégedett” azzal, hogy Putyin újra őt indítja a csecsenföldi elnökválasztáson

Vlagyimir Putyin pártja, az Egységes Oroszország Ramzan Kadirov csecsenföldi vezetőt jelöli a szeptemberi régiós elnökválasztáson. A döntést egyhangúlag hozták meg a párt regionális kongresszusán.

Az 1,5 milliós Csecsenföldet 2007 óta vezető Kadirov azt mondta, „nem elégedett” a döntéssel, de „kénytelen indulni” a választáson.

„Ha megkérdeznének, más jelöltet választanék, mert ez nagy felelősség, és tudom, milyen nehéz a feladat. Biztos vagyok benne, hogy az emberek támogatni fognak. Ha így lesz, készen állok szolgálni a népet.”

Ramzan Kadirov Vlagyimir Putyinnal tárgyal 2019-ben Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Kadirov a legutóbbi, 2021-es csecsenföldi elnökválasztást 99,7 százalékos eredménnyel nyerte meg. Az elmúlt években azonban többször is cikkeztek az egészségügyi problémáiról. Kadirov arról beszélt, hogy „idegösszeomlásai” és „állandó feszültségérzete” van a csecsen harcosok ukrajnai háborúban való részvétele miatt. Bár tavaly májusban személyesen Putyintól kérte felmentését a tisztségéből, még mindig ő a csecsenföldi elnök. (via Meduza)