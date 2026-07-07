Második hónapja stagnálnak az árak, Varga Mihályék újra hozzányúlhatnak a kamatszinthez

Az elemzők szerint a jegybank júliusban ismét csökkenteni fog az alapkamaton, miután a múlt havi infláció a várakozásoknál is alacsonyabb volt. Az éves infláció 1,7 százalékos lett, ami az idén februári után a második legalacsonyabb érték 2016 ősze óta. Havi összevetésben ezúttal sem változtak a fogyasztói árak, a stagnálás második hónapja tart, igaz, ez nem olyan eget rengető rekord, tavaly augusztus-október között három hónapig is 0 volt a havi alapú árváltozás.

Éves szinten a csak 0,2 százalékot dráguló élelmiszer-, az 1,6 százalékkal drágább üzemanyagárak, valamint a 2,3 százalékot csökkenő energiaárak lefelé, a 4 százalékkal dráguló szolgáltatások, a 3,1 százalékkal drágább szeszes italok és dohánytermékek, illetve az 1,9 százalékkal többe kerülő tartós fogyasztási cikkek felfelé húzták az inflációt. A nyugdíjasok inflációja 1,4 százalék, míg az úgynevezett maginfláció 2 százalékos volt.

Az élelmiszerek és üzemanyagok árváltozása az erős forinttal párosulva nyomott szinten tartották az éves inflációs mutatót, értékelte az adatot Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Szerinte ezzel az 1,7 százalékkal az infláció elérte az idei mélypontot, az év végéig emelkedés várható, de annak üteme visszafogott lehet. Kiss Péter szerint a mostani adat, illetve a kedvező inflációs trendek támogatják az MNB kamatvágási ciklusát, és tartósan kedvező folyamatok esetén nagy esély van rá, hogy a kamatvágások ősszel is folytatódjanak.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szintén arra számít, hogy az MNB júliusban ismét hozzányúl a kamatszinthez (június végén csökkentették 6,25 százalékról 6 százalékra). Emellett arra számít, hogy ha nem lesz újabb geopolitikai eszkaláció, akkor augusztusban is csökkenhet az alapkamat, de egy kedvező júliusi inflációs adat nyomán akár újabb őszi kamatcsökkentések is jöhetnek. Virovácz erre az évre már csak 2,1 százalékos átlagos inflációt vár, a 3 százalékos szintet szerinte csak év végén éri el az áremelkedés üteme.

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Nincs akadálya a kamatcsökkentésnek Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint sem. Bár megjegyezte, hogy a következő hónapokban „feloldásra kerülnek az önkéntesnek nevezett árkorlátozások és – szokásosan szezonális üdülési szolgáltatások, valamint autópályadíjak emelkedésén túl – sajtóhírek, bejelentések alapján érdemben drágul majd a taxi és a szerencsejáték is”, pozitívumnak tartja, hogy az elmúlt hónapokban mind a vállalati, mind a lakossági inflációs várakozások mérséklődtek. Az Erste eddig 2,4 százalékos átlagos inflációt várt erre az évre, de ezt lejjebb viszik az új adat fényében.