Tüntetést szervezett a Fidesz a közmédia elé

A Fidesz által alapított Védvonal 19 órára tüntetést szervezett a közmédia Kunigunda utcai székháza elé – jelentette be a Hír Tv, ami meglátta a lehetőséget az M1 elsötétítésében, mert az oldalukon azt írták:
Mostantól egyedül maradtunk a jobboldal televíziós hangjaként. A mi hangunk nem halkul el – most kezd igazán erőssé válni. Irány a Hír TV!”
Pár napja az állami hirdetések nélkül maradt csatorna műsorvezetője még arra panaszkodott a Fidesz kommunikációs igazgatójának, hogy „nagyon nehéz a piacról megélni”.
Kedd délután elsötétedett az M1 híradója, és a fekete háttéren fehérrel a következő szöveg jelent meg:
„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”
Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható. Az M4 Sport közvetítései – így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is – változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden közölte, hogy az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1 19:56-kor átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra.
De az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Mindez a Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
Havasi Bertalan azt ajánlotta, hogy aki nem tudta még feldolgozni a választási sokkot, sürgősen hagyja el a politikát.
Orbán Viktor őt bízta meg azzal, hogy szervezze meg és irányítsa a Kocsis Máté által belengetett, Védvonal nevű valami tevékenységét.
Több vezetőt azonnali hatállyal felmentettek. Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható.