Tüntetést szervezett a Fidesz a közmédia elé

A Fidesz által alapított Védvonal 19 órára tüntetést szervezett a közmédia Kunigunda utcai székháza elé – jelentette be a Hír Tv, ami meglátta a lehetőséget az M1 elsötétítésében, mert az oldalukon azt írták:

Mostantól egyedül maradtunk a jobboldal televíziós hangjaként. A mi hangunk nem halkul el – most kezd igazán erőssé válni. Irány a Hír TV!”

Pár napja az állami hirdetések nélkül maradt csatorna műsorvezetője még arra panaszkodott a Fidesz kommunikációs igazgatójának, hogy „nagyon nehéz a piacról megélni”.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Kedd délután elsötétedett az M1 híradója, és a fekete háttéren fehérrel a következő szöveg jelent meg:

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható. Az M4 Sport közvetítései – így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is – változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden közölte, hogy az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1 19:56-kor átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra.