Ukrajna Szibériát támadta, a legnagyobb orosz olajfinomító ellen hajtott végre dróncsapásokat

Az ukrán hadsereg dróntámadást intézett Oroszország legnagyobb olajfinomítója, az omszki finomító ellen, amely Szibériában, az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől mintegy 2700 kilométerre fekszik, ez lehet a háború egyik legnagyobb hatótávolságú ukrán csapása. A támadást a helyi orosz hatóságok is megerősítették.

Az ukrán vezérkar közlése szerint a csapás tüzet okozott a kazah határ közelében található omszki finomítóban. Az omszki régió kormányzója szerint az orosz légvédelem a támadásban részt vevő drónok többségét megsemmisítette. A kormányzó szerint a támadásnak nem voltak halálos áldozatai, a helyszínen a katasztrófavédelem dolgozik. Egyelőre nem ismert, mekkora kárt esett a finomítóban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy a támadás „fontos eredmény az ukrán fegyveres erők számára”, majd hozzátette:

„Mostantól Szibéria is az ukrán precíziós csapások hatótávolságán belül van.”

Volodimir Zelenszkij Fotó: -/AFP

Az ukrán védelmi technológiai vállalat, a Fire Point közölte, hogy a támadást továbbfejlesztett FP-1 drónjaikkal hajtották végre. A cég szerint ez nemcsak Ukrajnában, hanem világszinten is rekordnak számít a csapásmérő drónok hatótávolsága terén. A vállalat vezérigazgatója szerint az omszki finomító eddig az Oroszország tíz legnagyobb finomítója közé tartozó két olyan létesítmény egyike volt, amelyet még soha nem ért ukrán dróntámadás. (A másik ilyen célpont az irkutszki régióban fekszik, tehát mindkét üzem az Urálon túl található, ezért Oroszország arra számított, hogy ezek segíthetnek enyhíteni az üzemanyaghiányt, amelyet az ukrán támadások okoztak.)

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a Gazprom Nyefty tulajdonában lévő omszki finomító tavaly mintegy 23 millió tonna nyersolajat dolgozott fel, ami napi körülbelül 460 ezer hordó kapacitásnak felel meg.

Az omszki finomító mellett az ukrán hadsereg az éjszaka folyamán csapást mért az Uszt-Luga és Viszock balti-tengeri kikötőkre is, amelyek jelentős szerepet játszanak az orosz olajexportban. Emellett célpontok voltak a kalugai és jaroszlavli régióban is – közölték helyi orosz vezetők. A 2014-ben Oroszország által elfoglalt és annektált Krím félszigeten az orosz hatóságok szerint egy nő meghalt a Kercs kikötőjét ért támadásban. A félsziget legnagyobb városában, Szevasztopolban pedig áramszünet van.

Eközben Oroszország ismét rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen. Ukrán hatóságok szerint a becsapódások lakóépületeket értek, legalább 21 ember meghalt, és a támadás súlyossága ismét rámutatott arra, hogy Ukrajnának nincs elég az amerikai gyártmányú légvédelmi elfogórakétákból.

A támadások közvetlenül a NATO törökországi csúcstalálkozója előtt történt, ahol Donald Trump várhatóan tárgyal Volodimir Zelenszkijjel a béketárgyalások újraindításáról. Trump hétfőn úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai háború lezárása „közelebb van, mint azt az emberek gondolják.” (Reuters, Guardian)