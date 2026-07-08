Magyar gyanúsított is van a nők megerőszakolására szakosodott online hálózatokat felszámoló nemzetközi nyomozásban

Egy magyar felhasználót is azonosítottak annak a nemzetközi nyomozásnak a részeként, amely egy nők bedrogozására és megerőszakolására szakosodott online hálózat felszámolását célozza – írta meg a Telex az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlése alapján.

A múlt héten derült ki, hogy az Europol által koordinált, „Project Medusa” fedőnevű akcióban a magyar hatóságok is részt vettek. A művelet során 150 elkövetőt és áldozatot azonosítottak, a bűncselekmények száma azonban a becslések szerint ennél jóval magasabb lehet.

Az ORFK a lapnak azt írta, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya aktív résztvevője a műveletnek. Ebben „a felderítés során sikeresen azonosított egy magyar felhasználót, amelynek eredményeként szexuális erőszak bűntette miatt nyomozást rendelt el”. A felhasználó beazonosítása után a nyomozók átkutatták a tartózkodási helyét, ahol elektronikai eszközöket és adattárolókat foglaltak le – ezek elemzése jelenleg is tart.

A „Project Medusa” egy olyan jól szervezett bűnözői hálózatot tárt fel, amelynek tagjai elkábították és megerőszakolták partnereiket, mindezt pedig online csoportokban tárgyalták ki, ösztönözték, illetve segítették egymást. A csoportokban a tagok összehangoltak támadásokat, információkat, videókat vagy fényképeket osztottak meg a bántalmazásokról. Az áldozatok többsége sokszor nem is tudta, hogy erőszak áldozata lett, amíg a rendőrség kapcsolatba nem lépett velük.

A nyomozás a hatalmas felháborodást kiváltó Pelicot-ügyet követően indult. A hetvenes éveiben járó Giséle Pelicot-ot férje, Dominique Pelicot egy évtizeden keresztül rendszeresen elkábított, majd az interneten megismert környékbeli férfiakat hívott fel magukhoz, hogy együtt erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt, amit a férj lefotózott és videóra is vett.

A Pelicot-ügyről a per 2024-es szeptemberi kezdetén itt írtunk, majd beszámoltunk a feleség, Giséle és a gyerekei vallomásairól, illetve egy podcastban is foglalkoztunk a bűnténnyel. Az avignoni bíróság a maximálisan kiszabható 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t. (via The Guardian)