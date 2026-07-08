Trump földre vitte, majd jött Kármán András a fojtófogással: nagyot gyengült szerdán a forint

Az elmúlt hónapokban hatalmas tempóban erősödött a forint, fél év alatt több mint 7 százalékkal nőtt az értéke az euróhoz képest, közel 6 százalékkal a dollárral szemben. Június 16-án az euró már 349 forint alatt is járt, a dolláré pedig fillérekre volt a 300 forintos szinttől.

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Az azóta elmúlt nagyjából három hétben lassan mindkét devizával szemben megkezdődött a gyengülés, de ahhoz foghatót még nem láttunk, mint ami ma történt. Igaz, ehhez az is kellett, hogy egyszerre két rossz hírt kapjon a forint: előbb Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy az iráni háborúban korábban életbe léptetett tűzszünetnek vége, sőt, szerda estére már egy kiadós odacsapást is beígért a teheráni rezsimnek, vagy hogy őt idézzük: a „beteg, agresszív” iráni vezetésnek.

A forintnak már ez elég volt ahhoz, hogy a reggeli 354,7 forint körüli szintről 359 forint közelébe dráguljon az euró, míg a dollár ára 311 forintról 314 fölé emelkedjen. De aztán szerda délután a Pénzügyminisztérium közzétette a költségvetési átvilágításról készült jelentését, amiből kiderült, hogy az állam pénzügyi valóban drámai állapotban vannak, a büdzsében ezermilliárdos lyukak tátonganak, az Orbán-kormány által 3,7 százalékos GDP-arányos deficittel elfogadott költségvetés hiánya 8 százalék fölé is kúszhatott volna év végére. Ezzel nagyjából egy időben Kármán András pénzügyminiszter egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a kormánynak nincs árfolyamcélja.

A szavai és a jelentés hatására délután újabb forintgyengülés kezdődött. Az euró ára 361 forint fölé ugrott – a napi csúcsa 361,598 forint –, aminél legutóbb május közepén volt magasabban a záróárfolyam (május 19-én 361,717 forinton zárta az euróár a kereskedést). A dollár ára pedig 317,3 forintig emelkedett, ez 7 forinttal volt magasabb a reggeli értéknél, ami több mint 2,2 százalékos gyengülést jelentett. Ennél drágábban legutóbb a választás előtti pénteken kereskedtek a dollárral: április 10-én 319,91 forinton zárta a napot.

A gyengülésből kissé visszakorrigált a kereskedés este hét órára, de az euró a 360 forintos szint közelében, míg a dollár a 315 forintos árfolyamnál maradt.