Trump: Amerika ma este „valószínűleg” ismét „keményen odacsap” Iránnak

Az amerikai elnök szerdán azzal fenyegetőzött, hogy ismét megtámadja Iránt, miután kijelentette, hogy az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött kezdeti tűzszüneti megállapodásnak vége – írja a Reuters. Donald Trump az ankarai NATO-csúcson, amikor az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetről kérdezték, délelőtt azt mondta: „szerintem vége”.

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Az ugyanakkor nem világos Donald Trump szavaiból, írja a Reuters, hogy Washington visszatér-e az Irán elleni teljes háborúhoz (nem ez lenne az első eset, hogy valami nem világos abból, amit Trump mond). A NATO-csúcstalálkozón Trump bírálta az iráni tisztviselőket, amiért szerinte nem tartják be a megkötött megállapodásokat. Azt mondta, nem akar többé a „beteg, agresszív” iráni vezetéssel beszélni, „csak időpazarlás velük foglalkozni, hazugok”.

Délután, mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott volna, újságírónak már arról beszélt: „Előre szólok: ma este valószínűleg ismét keményen odacsapunk nekik”. Megismételte a háború célját, miszerint Teherán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel, de utalt arra, hogy ezt a célt esetleg megállapodás nélkül kell elérni.

Trump megjegyzései az olajárak megugrását eredményezték, a Brent olajár két nap alatt 10 százalékot emelkedett, 78-79 dollár környékén van a hordónkénti ára. A rossz nemzetközi hírek hatására gyengül a forint is: az euró ára a reggeli 354,7 forint körüli szintről 359 forint közelébe emelkedett, a dolláré 311 forintról 314 fölé ment.

A kiújult ellenségeskedés fokozta a biztonsági aggályokat a Hormuzi-szoros környékén, a hajózási adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, ahelyett, hogy megpróbált volna átkelni a vízi úton, amely egy létfontosságú utánpótlási útvonal. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a NATO-tagállamok aknamentesítőket küldenek a szorosba.