A táncoló egészségügyi miniszter is felkerült a New York Times legstílusosabbakról készített listájára

„A magyar egészségügyi miniszter lazasága – miután Magyarország új miniszterelnöke tavasszal leváltotta Orbán Viktort – ritka és ragályos jelenség” – ennyit írt a New York Times Hegedűs Zsoltról, aki helyet kapott a lap által a 2026-os év eddigi 39 legstílusosabb emberéről készített listán.

A listára az NYT leírása szerint olyanok kerültek fel, akik „a vörös szőnyegen, forgatáson, színpadon, de még az űrben is felhívták magukra a figyelmet megjelenésükkel”. A listára nemcsak az öltözködés és külsőségek alapján kerültek fel emberek, hanem „vírusként terjedő pillanatok” alapján is. Utóbbi tökéletes illik Hegedűs Zsoltra, aki a Tisza választási győzelme után perdült táncra a színpadon április 12-én, és ahogy mi is írtuk róla akkor, „senki nem örült olyan stílusosan a győzelemnek”, mint ő.

A New York Times listáján olyanok szerepelnek még, mint Rosalía, Merly Streep, Beyoncé és Jay-Z lánya, Blue Ivy Carter, Emmanuel Macron vagy Björk.