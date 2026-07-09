A táncoló egészségügyi miniszter is felkerült a New York Times legstílusosabbakról készített listájára

ÉLET

„A magyar egészségügyi miniszter lazasága – miután Magyarország új miniszterelnöke tavasszal leváltotta Orbán Viktort – ritka és ragályos jelenség” – ennyit írt a New York Times Hegedűs Zsoltról, aki helyet kapott a lap által a 2026-os év eddigi 39 legstílusosabb emberéről készített listán.

A listára az NYT leírása szerint olyanok kerültek fel, akik „a vörös szőnyegen, forgatáson, színpadon, de még az űrben is felhívták magukra a figyelmet megjelenésükkel”. A listára nemcsak az öltözködés és külsőségek alapján kerültek fel emberek, hanem „vírusként terjedő pillanatok” alapján is. Utóbbi tökéletes illik Hegedűs Zsoltra, aki a Tisza választási győzelme után perdült táncra a színpadon április 12-én, és ahogy mi is írtuk róla akkor, „senki nem örült olyan stílusosan a győzelemnek”, mint ő.

A New York Times listáján olyanok szerepelnek még, mint Rosalía, Merly Streep, Beyoncé és Jay-Z lánya, Blue Ivy Carter, Emmanuel Macron vagy Björk.

ÉLET Hegedűs Zsolt tisza new york times björk Emmanuel Macron egészségügyi miniszter Blue Ivy Carter Magyarország jay-z beyoncé orbán viktor Merly Streep rosalía
Kapcsolódó cikkek

Orbán Balázs semmit sem tanult, semmit sem felejtett, Musk megfejtette a választást, Csézy agyonverte Tállait

Minden eddiginél felfokozottabb hangvételű kampány után ma végre az urnákhoz járulhatunk. Tartsatok velünk egész nap.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA