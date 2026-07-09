Az Orbán-korszak több gyanús közbeszerzése miatt is feljelentést tett a kormány

A Magyar Péter nélkül tartott kormányülés utáni sajtótájékoztatón több dologban is tájékoztattak a kormányszóvivők.

Hét civil szervezet közötti összefonódás miatt feljelentést tesz a kormány: a hét szervezet közül az egyik a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja, amit Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje vezetett.

Magyarország az EU-s pénzekhez kapcsolódó jogállamisági eljárásban vállalta az Arachne nevű kockázatkezelő informatikai eszköz használatát, ami segíti a visszaélési, összeférhetetlenségi és korrupciós kockázatok azonosítását. A vállalás kifejezetten a közös agrárpolitikai vállalásokra lett kialakítva, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kockázati szempontokat széles körben, egységesen dokumentálják, ellenőrizhető módon társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A távhőszolgáltatók költségeinek mindössze 40 százaléka származik a lakosság befizetéseiből, a maradék 60 százalékot az állam fizeti – erre fordít most a kormány 25,9 milliárd forintot.

Az agrárkamara működésére és feladatellátására vonatkozó egyeztetésen véleményezték szakmai szervezetek az agrárminisztérium javaslatait, hogy szakmai működést segítő kamarai működés jöhessen létre. Megújul a kamarai választás rendje, szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremtik a miniszteri törvényességi felügyeletet, és megszüntetik a kamarai dolgozók díjazását.

Mivel az e-beutalók rendszere még mindig nem működik megfelelően, és további fejlesztésekre van szükség, 2027 augusztusáig meghosszabbítják az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetését, vagyis egy év türelmi időt adnak. A vényköteles gyógyszerek és az egészséges ételek áfacsökkentésén is dolgozik már az egészségügyi minisztérium, az orvosi rendelvényre kötött gyógyszerek az elképzelések szerint áfamentesek lesznek, de ezt az adócsökkentést nyilván nem lehet a pénzügyminiszter nélkül megtenni.

Köböl Anita kormányszóvivő a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 9-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer Médiafigyelővel kötött szerződésekkel kapcsolatban. A vizsgálat alapján a szerződésekben szereplő díjazás messze meghaladja az infláció mértékét, a díjnövekedés a rendelkezésre álló adatok alapján nem áll egyértelmű arányban a szolgáltatási tartalom változásával, ezért vizsgálandó a túlárazás gyanúja. A kormányszóvivő szerint a feljelentésben szereplő piaci összehasonlítás alapján hasonló minőségű médiafigyelő szolgáltatások lényegesen olcsóbban is elérhetőek lettek volna.

A Miniszterelnökségen zajló vizsgálat alapján nem magánszemélyként vett részt az Orbán Viktor fórumán erőszakosan fellépő fekete ruhás ember, aki korábban azt állította, magánszemélyként vett részt az eseményen. Az átvilágítás szerint a férfi szervezetten, a Fidesz munkatársaként vehetett részt az eseményeken, a Miniszterelnökség munkatársai találtak egy dokumentumot, amiben személyi titkárként, fidesz.hu-ra végződő címmel szerepel. Így felmerül, hogy a fekete ruhások szervezetten léptek fel az ellentüntetőkkel szemben.

2021 decemberétől 2026 júniusáig kb. 31,2 milliárd forintot fizetett ki a veglegestorles.hu oldalnak az NMHH-törlőkódokért cserébe. Az NMHH költségvetésében ebben az időszakban évente 10 milliárd forint szerepelt egyéb kiadásként. A kormány gyanúja szerint a pénzt nem tényleges adattörlésért fizették, hanem csak az adattörlési kódokért, amiket nem mindig használtak fel. Ez felveti a bűncselekmény gyanúját, ami miatt feljelentést tettek.

Több tízmilliárd forinttal támogatta a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus egy budapesti projektjét az előző kormány. Ebből két, a budapesti Palotanegyedben lévő ingatlant kaptak, amiket fel kellett volna újítani, és amikben „diológusakadémiát” és „lelkiségi tudományos központot” alakítottak volna ki, de ez máis nem fejeződött be. A kormányszóvivők szerint az egyháznak Magyarországon 1000-2000 követője van. A központ létrehozásának költségei többszörös szerződésmódosítás után 34,2 milliárd forintra nőttek. Az új kormány szerint a projekt dokumentációja hiányos, az abban szereplő adatok részben ellentmondanak egymásnak, nem átláthatóak, és felmerültek összeférhetetlenségi kérdések is. A szóvivők szerint felmerül a költségvetési csalás, az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, és hamis magánokirat felhasználása, ezek miatt feljelentést tettek.

Augusztus végéig fogják módosítani a 2026-os költségvetést, a 2027-es pedig októberben születik majd meg. Az árrésstopot nem tárgyalta a kormány.

Magyar Péter miniszterelnök több ország vezetőivel is tudott kétoldali tárgyalásokat folytatni, és kiderült, hogy Magyarország 2035-re teljesítené az 5 százalékos NATO-hozzájárulást, 2031-ig pedig a 2,5 százalék elérése a cél.

A Telex megkérdezte, hogy igaz-e, hogy a magyar fél a teljes keretnél kisebb összeget igényelne csak az európai uniós SAFE hadiipari hitelből. Magyar Éva kormányszóvivő pontos összeget nem tudott mondani, de a kormány azt szeretné, hogy a pénzből ne csak védelmi funkciójú, de a lakosságot is szolgáló beruházásokat tudjanak végrehajtani. Azt mondta, ez egy hitel, amit valamikor majd vissza kell fizetni, ezért a kormány kétszer meggondolja, mennyit hív majd le belőle. Azt, hogy pontosan milyen projektekre költenének ebből, nem akarta elárulni. Hogy a 4iG-nek lehet-e szerepe ezeknek a pénzeknek a felhasználásában, arra Magyar Éva azt mondta, erről még nem született kormánydöntés.

A Pénzügyminisztérium vizsgálja a költségvetést, amíg nincs konkrét döntés, azt sem lehet tudni, mi lesz az Otthon Start hitellel, aminél felmerült, hogy minimum szigoríthatnak rajta. A Mol esetleges vezetői átalakításáról a kormányszóvivő annyit mondott, hogy nem született ilyen döntés.

A kormány döntött a Right-to-repair EU-s irányelv magyarországi alkalmazásáról, azaz a gyártók kötelesek lesznek minden javítható termékre javítási szolgáltatást nyújtani, és a jogszabály értelmében a gyártóknak minden pótalkatrészt észszerű áron kell majd árulniuk.

Az MTI kérdésére kiderült, hogy a társadalmi egyeztetés lezárulta után legkésőbb pénteken benyújtják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.