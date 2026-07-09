Ésik Róbert, a HIPA korábbi elnöke lett a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke

Ésik Róbertet választotta meg elnöknek a Magyar Kerékpáros Szövetség rendkívüli közgyűlése – írj az MTI. Az eddigi elnök, Schneller Domonkos és az elnökség valamennyi tagja meg az összes alelnök lemondott írásban.

Az elnöki posztra ketten pályáztak, az első szavazás érvénytelen volt, másodikra Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) korábbi elnöke 70, míg Lehoczki Gábor gazdaság-fejlesztési és reorganizációs szakember 60 szavazatot kapott egy érvénytelen voks mellett. Az új elnök megbízatása 2028. november 30-ig szól.

Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke beszédet mond a Befektetői Gálán a Pesti Vigadóban 2016. március 29-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Schnellert 2023 nyarán nevezte ki Lázár János a közlekedési múzeum élére. A következő év májusában azzal került be a hírekbe, hogy főigazgatói utasításban rögzítette egy anyák napjához kötődő kedvezmény apropóján: az apa férfi, az anya nő, amit azzal indokolt, hogy feladatának tekinti közös múltunk értékeinek védelmét.

A Telex azt írja, május közepén feszült hangulatú közgyűlést tartott a szövetség, ahol végül sem Schneller, sem pedig az elnökség visszahívásáról döntöttek. A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tartott esemény elsőre nem volt határozatképes, így fél óra elteltével megismételt közgyűlés jött, ennek kezdetére 95 szavazásra jogosult jelent meg.

A Tour de Hongrie főszervezője, a Kőbányán velodromot és klubot is működtető Eisenkrammer Károly régóta kritikus a szövetség munkájával szemben, és Schneller Domonkossal több ügyben is összecsapott. Eisenkrammer szerette volna, ha a Tour de Hongrie a legmagasabb kategóriájú versenyek közé, a World Tourba emelkedik, de ezt a szándékot a szövetség nem támogatta.