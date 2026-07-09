Még zajlanak az egyeztetések a Bubi 3.0 árairól, a Kerékpárosklub havi 20 ezer alatti bérleteket szeretne

Drágállja a Mol Bubi új díjait a Kerékpárosklub, a BKK egyeztet – írta meg csütörtök reggel a Telex. A lap a klub posztjára hívta fel a figyelmet, melyben az szerepelt: „Nagyon örülünk, hogy érkezik a következő generációs közbringarendszer: a nagyobb flotta, a korszerűbb rendszer és az elektromos kerékpárok megjelenése mind komoly előrelépést jelentenek Budapestnek. Ugyanakkor szakmai szervezetként úgy látjuk, hogy a tervezett árak nem szolgálják maradéktalanul azt a célt, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedésben.”

A bringás szervezet szerint – ahogy az a cikkben is benne volt – a hagyományos bringáknál az évi 21 250 forintos bérlet hazai viszonyok között túl magas, „különösen egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében”. Az e-Bubinál pedig a megemelt, 29 750 forintos díj kifizetése után a felhasználó mindössze a feloldási díj alól mentesül, tették hozzá. Azaz az e-Bubik esetében nem jár a megszokott 30 perces díjmentes ablak, az út első másodpercétől kezdve folyamatosan pörög a 60 forintos percdíj.

A Kerékpárosklub ezért a BKK-hoz fordult, mivel szeretné elérni, hogy az árak csökkenjenek, a hagyományos kerékpárok éves bérlete például 20 ezer forint alá kerüljön.



Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A klub mindezek után délelőtt ismét posztolt a témában, azzal, hogy: „A BKK nyitott volt a megkeresésünkre, közvetítjük feléjük a munkacsoportunk és a tagjaink észrevételeit – külön kiemelve a hagyományos bérletek és az e-Bubi perc alapú díjszabását, valamint a Bubi 3.0 indulásához dedikált 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keret fontosságát. Mivel egy komplex rendszer finomhangolásáról van szó, a részletek kidolgozása időt igényel, és végleges megállapodás még nem született. Közös érdekünk, hogy a háttérben zajló szakmai munka sikeres legyen, ezért a tárgyalási folyamat lezárultáig türelmet kérünk tőletek” – írták.

Nemsokára áradnak az új Bubik Budapesten, írta a 444 még június 19-én, miután Karácsony Gergely bejelentette, tesztidőszakába lépett Budapest új közbringarendszere. Az új rendszer összesen 3300 bringával indul, ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz, közölte akkor a főpolgármester.