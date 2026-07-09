Putyin hiába várta, Trump nem hívta fel őt az ankarai NATO-csúcs után

Donald Trump amerikai elnök nem hívta fel orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint azután, hogy találkozott az ankarai NATO-csúcson Volodimir Zelenszkijjel. Erről a Meduza híre szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tájékoztatta a TASZSZ orosz hírügynökséget.

„Trump úr minden jel szerint nagyon elfoglalt volt az ankarai találkozók után, ezért tegnap senki sem telefonált” – mondta Peszkov, hozzátéve, az orosz elnök mindig örömmel áll rendelkezésre.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Ankarában, 2026. július 7-én Fotó: SAUL LOEB/AFP

Donald Trump szerdán folytatott megbeszéléseket a NATO-csúcson Zelenszkijjel. Ezt megelőzően a nyilvánosság előtt is jelezte, hogy a találkozó után fel fogja hívni Putyint. A Trump–Zelenszkij-randevú alkalmából az amerikai elnök közölte, engedélyezheti a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták ukrajnai gyártását, illetve üdvözölte, hogy Ukrajna oroszországi olajfinomítókat támad, mondván, ez is közelebb hozhatja a háború befejezését.

Az ukrán elnöki iroda utólag úgy értékelte, a valaha volt egyik, sőt talán a legjobb Zelenszkij–Trump-találkozóra került sor Ankarában.

Az ankarai NATO-csúcs eredményeit és tanulságait ebben a cikkünkben elemeztük.