Benyújtották a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot

POLITIKA

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében benyújtotta a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényjavaslatot.

A dokumentum alapján az NVVH központi költségvetési szerv lesz, ami a feladatai ellátásában független, csak a jogszabályoknak van alárendelve. A szerv tevékenységéről a hivatal elnökének kell évente beszámolnia a parlamentnek.

A hivatalnak elnöke és négy elnökhelyettese lesz, személyükre a parlament alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó bizottsága tesz javaslatot. A jelölteket a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg a parlament. A megválasztott tisztségviselőket mentelmi jog illeti meg, de nem lehet őket újraválasztani.

Ruff Bálint
Fotó: Németh Dániel/444

Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést és közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, valamint közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. A közvagyonvédelmi kockázatértékelés nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, és jogsértést vagy fizetési kötelezettséget sem állapíthat meg. Az eredménye alapján viszont közvagyonvédelmi vizsgálatot lehet indítani.

A közvagyonvédelmi vizsgálat (a bírság kiszabását kivéve) szintén nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, így a hivatal intézkedéseit nem lehet közigazgatási bíróságon megtámadni. A vizsgálat során az NVVH közvagyonvédelmi intézkedést tehet. Ha a hivatal a vizsgálat alapján bűncselekmény gyanúját állapítja meg, az NVHH büntetőeljárást indíthat. Ebben az esetben a hivatal az ügyész jogköreivel rendelkezik.

A közvagyonvédelmi felügyeletet közigazgatási hatósági eljárásban lehet alkalmazni, az NVVH gazdasági társaságot vonhat felügyelet alá.

A hivatal munkája során átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

Az egyik legfontosabb kampányígéret

Az NVVH létrehozása a Tisza Párt egyik fő kampányígérete volt. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól. Többek között Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek is megüzente, hogy az NVVH ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjújában pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Viszont hozzátette, hogy a politikusok elszámoltatása az igazságszolgáltatáson múlik.

Az NVVH-ról szóló törvényjavaslat társadalmi egyeztetésre bocsátásakor a miniszterelnök azt írta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Magyar Péter június végén úgy számolt, hogy az NVVH szeptember elején állhat fel.

Magyar Péter
Fotó: Németh Dániel/444

A kormányzati nyilatkozatok alapján az NVVH alapvetően olyan ügyekkel foglalkozik majd, ahol jelentős közpénz-mozgás történt, állami megrendelések révén történt vagyonfelhalmozás, vitathatók a vagyonátadási, -eladási folyamatok, alapítványi konstrukcióba került közvagyon, illetve feltételezett strómanok és offshore-érdekeltségek bukkannak fel. A hivatal várható vizsgálatairól ebben a cikkben írtunk bővebben.

A Magyar Helsinki Bizottság június végén azért bírálta a jogszabály-tervezetet, mert a társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a kormány kivonta volna a hivatalt a bírói felülvizsgálat alól. A jogvédő szervezet a közigazgatási bírósági vizsgálat biztosítása mellett azt javasolta, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit.

Az NVVH létrehozását a fideszes politikusok hetek óta bírálják. Németh Balázs például újkori ÁVH-nak nevezte a hivatalt. A képviselő július 6-án arról beszélt a parlamentben, hogy az NVVH az ország valamennyi állampolgárát fenyegeti, létrehozása pedig „a legsötétebb kommunista diktatúrát idéző besúgóhálózat és államosítás rémét vetíti elő”.

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