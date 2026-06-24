Mészáros Lőrinctől Rogánon át Lázár Jánosig: kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal?

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„A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta még múlt héten Facebook-oldalán Magyar Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH).

A hivatalról szóló törvényjavaslat egyelőre még nem öltött végleges formát, hiszen jelenleg is társadalmi egyeztetésen van. Így érkezhetnek még hozzá olyan javaslatok, amelyeket beépítésre érdemesnek talál a kormány.

A javaslat szerint egyébként a hivatalnak egy elnöke lesz, munkáját pedig négy alelnök fogja segíteni:

a közpénzügyi elnökhelyettes,

a nyomozati elnökhelyettes,

a vádemelésért felelős elnökhelyettes,

és a fellebbviteli elnökhelyettes.

A posztokra - ahogy más álláshelyekre - pályázni kell, a vezetők személyére pedig az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága tesz javaslatot, őket a törvényjavaslat értelmében a hatálybalépést követő harminc napon belül kell megválasztani. Maga a hivatal pedig Magyar Péter várakozása szerint szeptember elején állhat fel.

Az pedig, hogy konkrétan mivel is foglalkozhat az NVVH, az eddigi kormányzati nyilatkozatok alapján egész jól körvonalazódik.

Az elmúlt 16 év – az egyszerűség kedvéért most fókuszáljunk csak erre az időszakra – bővelkedett a nyilvánosság és szakértők számára gyanúsnak tűnő, vagy minimum szokatlan megoldásokban és vagyongyarapodásokban.