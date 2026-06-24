Mészáros Lőrinctől Rogánon át Lázár Jánosig: kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal?

„A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta még múlt héten Facebook-oldalán Magyar Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH).
A hivatalról szóló törvényjavaslat egyelőre még nem öltött végleges formát, hiszen jelenleg is társadalmi egyeztetésen van. Így érkezhetnek még hozzá olyan javaslatok, amelyeket beépítésre érdemesnek talál a kormány.
A javaslat szerint egyébként a hivatalnak egy elnöke lesz, munkáját pedig négy alelnök fogja segíteni:
A posztokra - ahogy más álláshelyekre - pályázni kell, a vezetők személyére pedig az Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága tesz javaslatot, őket a törvényjavaslat értelmében a hatálybalépést követő harminc napon belül kell megválasztani. Maga a hivatal pedig Magyar Péter várakozása szerint szeptember elején állhat fel.
Az pedig, hogy konkrétan mivel is foglalkozhat az NVVH, az eddigi kormányzati nyilatkozatok alapján egész jól körvonalazódik.
Az elmúlt 16 év – az egyszerűség kedvéért most fókuszáljunk csak erre az időszakra – bővelkedett a nyilvánosság és szakértők számára gyanúsnak tűnő, vagy minimum szokatlan megoldásokban és vagyongyarapodásokban.
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A zárolások miatt már a májusi bért sem kapják meg a NER-es propagandagyár dolgozói.
Magyar Péter szerint szeptember elejére állhat fel a hivatal.
Jön az autómentes Városliget, a hőségriasztás, a 16,4 milliárdnyi uniós pénz, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Már nemcsak Balásytól lehet rendelni, visszakérik az előleg a Duna Aszfalttól.
Kell egy jól működő hivatal, és egy olyan elnök, aki megszólal súlyos erkölcsi kérdésekben - mondta Magyar Péter a 444-nek. Arról is beszélt, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal az egyik legerősebb hivatal lesz az unióban.
„Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."
Minden olyan cégről, amelynek a teljes éves bevételének 75 százaléka közbeszerzésekből származik, automatikusan jelentést kap a hivatal.