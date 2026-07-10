Izrael szerint iráni merénylet készülődik Trump ellen, Teherán közben amerikai katonai célpontokat mért csapást

Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen, erről a Wall Street Journal és a CNN számolt be bennfentes információkra hivatkozva. A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak. Egyes amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor az izraeliek célja valószínűleg az lehetett, hogy befolyásolják Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról.

Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit. Csak annyit lehet biztosan tudni, hogy Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja a szándékát, miszerint végezni kell az amerikai elnökkel. A The Wall Street Journal szerint a Trump halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai-izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezéseken is hangsúlyosan megjelentek.

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Trump a héten szintén utalt az őt fenyegető veszélyre: „Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké”.

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és „teret adjanak a diplomáciának”, írja az MTI.

A Reuters közben arról számolt be, hogy Irán bejelentette: amerikai katonai célpontokra csapott le a Hormuzi-szorosnál és az öböl-menti államokban. Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete azt mondta, hogy az amerikai támadások és a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom átirányításába való beavatkozás megzavarta a vízi út újranyitását. A Gárda szerint az iráni felügyelet alatt a szoroson áthaladó hajók száma az elmúlt két hétben a háború előtti szint mintegy 50 százalékára emelkedett, hozzátéve, hogy csak a Teherán által kijelölt útvonalakat használó hajóknak adnak engedélyt.

Az iráni támadás előtt az amerikai haderő csapásokat mért Irán déli partvidékére és keleti tartományaira, végképp véget vetve a tűzszünetnek, amiről három hete állapodtak meg. Az iráni média több robbanásról számolt be Dél-Iránban, többek között Busehrben, ahol az ország egyik atomerőműve található, valamint Konarakban, Csoghadakban és Bandar Abbasban.

Az, hogy Washington képtelennek tűnik a háború befejezésére, láthatóan frusztrálja az elnököt, akinek Republikánus Pártja az őszi félidős választásoknak a magas benzinárak és a jelentős mértékű választói elégedetlenség árnyékában megy neki, írja a Reuters.