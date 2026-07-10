Újabb nagy orosz olajfinomítót ért dróntalálat, már több tízmillió ember üzemanyag-ellátása akadozik Oroszországban

Dróntámadás érte az Oroszország déli részén fekvő Krasznodari területen található Ilszk olajfinomítóját, a csapás következében a létesítményben tűz ütött ki, azt le kellett állítani. Az esettől mintegy 260 kilométerre északabbra, a Rosztov megyében fekvő Taganrog városában a hatóságok egy másik támadás nyomán evakuálták a lakosság egy részét. Az előzetes információk szerint senki sem sebesült meg.

Az ilszki létesítmény az egyik legnagyobb Oroszország déli részén, hat olajfinomító berendezéssel rendelkezik, amelyek összkapacitása évi 6,6 millió tonna, írja az MTI.

Fotó: Antonina Semenova

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta az orosz energia- és egyéb infrastruktúra elleni támadásait, hogy aláássa Moszkva háborús erőfeszítéseit. Az ilszki finomítót korábban már többször is megtámadták. A támadások egyelőre sikeresnek tűnnek. Az olajfinomítók elleni támadások üzemanyaghiányt, az üzemanyagtöltő állomásoknál hosszú sorokat és az üzemanyagárak emelkedését okozták Oroszország-szerte.

Az ellátási problémák miatt néha órákat kell várniuk az autósoknak a benzinkutakon, hogy tankolni tudjanak, a feszültség egyre többször torkollik verekedésbe. A Kreml a héten betiltotta a dízel exportját, emellett úgy döntött, hogy Oroszország már júliusban megkezdi az üzemanyagok importját is a helyzet enyhítése érdekében.

Egyes források szerint már mintegy 50 millió embert érint az üzemanyag-ellátás zavara, ez kicsit több, mint az orosz lakosság egyharmada. A legnagyobb orosz pénzintézet, a Szberbank tegnap bejelentette: olyan mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatást indít, ami segít az autósoknak megtalálni azokat a benzinkutakat, ahol tudnak tankolni – legalábbis valószínűleg.

A péntek hajnali dróntámadás nyomán Rosztov megyében két üzemanyag-tárolóban és a taganrogi tengeri kikötőben is tűzoltási munkálatokat kell folytatni, erről Jurij Szljuszar kormányzó számolt be a Telegramon. Szvetlana Kambulova taganrogi polgármester azt közölte, hogy a hatóságok evakuálták az érintett területen élőket otthonaikból. Egy magánház megrongálódott, és egy közigazgatási épület teteje kigyulladt.