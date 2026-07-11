Magyar Péter azonnali lemondásra buzdítja Sulyok Tamást

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– írta Magyar Péter miniszterelnök szombat délutáni Facebook-bejegyzésében, aki azt is megjegyzi, hogy a köztársasági elnök semmit nem cáfolt a Magyar által Sulyok külföldi útjaival kapcsolatban nyilvánosságra hozott információkból.

Magyar Péter és Sulyok Tamás az új parlament alakuló ülésén Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar Péternek ez már a negyedik szombati bejegyzése, ami Sulyokkal foglalkozik: délelőtt ismertette, hogy az Országgyűlés hétfőn el fogja fogadni az Alaptörvény 17. módosítását (mely rendelkezik arról, hogy a módosítás hatálybalépésének másnapján a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik), a köztársasági elnöknek pedig öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha ezt Sulyok Tamás nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a miniszterelnök.

Két másik szombati posztjában a kormányfő Sulyok Tamás külföldi útjaival foglalkozott. Az elsőben azt a kérdést tette fel, hogy mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök tizenkét napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak.

A második posztban pedig arról írt, hogy januárban Sulyok Tamás az Egyesült Királyságban „véletlenül” mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy az elnök 160 km-re is A319-es különgéppel repült.