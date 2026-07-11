Ukrajna külön parancsnokságot hoz létre az Oroszország elleni mélységi támadások fokozására

Ukrajna a nagy hatótávolságú csapások végrehajtására szakosodott parancsnokságot hoz létre a fegyveres erőkön belül – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Kijev hónapok óta támad drónokkal orosz energetikai és logisztikai célpontokat, az elmúlt hetekben pedig szinte mindennapossá váltak mélységi csapások.

„Ma aláírtam egy rendeletet, ami különleges parancsnokságot hoz létre a fegyveres erőkön belül. Ennek feladata, hogy erre a háborúra válaszul nagy hatótávolságú, lényegében globális hatású csapásokat mérjen Oroszországra”

– mondta Zelenszkij esti videóüzenetében a Reuters tudósítása szerint. Hozzátette: „A parancsnokságnak a rendelkezésére álló erőforrások száz százalékát arra kell összpontosítania, hogy gyengítse Oroszország hadviselési képességét.”

Az ukrán vezérkar szerint pénteken a Krasznodari területen található ilszkiji olajfinomítót és a leningrádi területen fekvő uszty-lugai olajfeldolgozó komplexumot támadták, valamint egy rosztovi olajterminált és egy olajraktárt is csapás ért. Az ukrán hadvezetés ezeket a műveleteket „nagy hatótávolságú szankcióknak” nevezi, mert az orosz állami költségvetés és ezzel a háború finanszírozásának egyik legfontosabb forrását veszik célba.

Ukrán támadás a Gazprom moszkvai olajfinomítója ellen. Fotó: -/AFP

A támadások már az orosz üzemanyag-ellátást is érzékenyen érintik. Moszkva szerdán betiltotta a dízelexportot, hogy biztosítsa a belföldi készleteket, miközben a megszállt Krímben hetek óta üzemanyaghiány van, több orosz finomítónak pedig átmenetileg fel kellett függesztenie a működését. Iparági források és a Reuters számításai szerint az orosz benzintermelés a teljes kapacitás mintegy 65 százalékára esett vissza. Zelenszkij szerint az ukrán csapások célja, hogy Moszkvát tárgyalásokra kényszerítsék. „Értik, mi történik, és azt is, hogy a békének nincs alternatívája” – mondta az orosz vezetés belső köreire utalva.

Az ukrán mélységi csapások komoly változást jelentenek a háború korábbi szakaszaihoz képest. A szakértők szerint azonban még korai lenne azt mondani, hogy Ukrajna megfordította a háború menetét. Ukrajnának továbbra sincs elég légvédelmi eszköze, ezért az orosz ballisztikusrakéta-támadások komoly veszélyt jelentenek. A témáról nemrég a 444-en is beszélgettünk Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel