Lángol Oroszország, már egy moszkvai sem képzelheti azt, hogy az Ukrajna elleni háború nem létezik

Hiába van foci-VB, nyári szünet, hőkupola Európa fölött, a világpolitika nem lassít, sőt, fokozódnak az izgalmak! Már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban, összefeszültek az ukránok az egyik legfontosabb európai támogatóikkal, sorra lángolnak az orosz olajfinomítók, az amerikaiak a NATO-csúcs előtt megint rákapcsoltak az európai szövetségeseik nyomasztására, közben pedig folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, ahol amúgy Donald Trump már önhatalmúan győzelmet hirdetett.
Kisebb kihagyás után a megszokott társaságban, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk.
A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható.
00:35: Lángol Moszkva, lángol Szentpétervár, lángolnak az orosz olajfinomítók. Mi van?
4:20: Csendes szirénák. Csendes Putyin.
7:25: Mivel támadnak az ukránok? Így áll össze az egyre pusztítóbb ukrán légi hadjárat Oroszország ellen.
11:09: Lángol a Krím is. Mit jelent a Krím az orosz lelkeknek? Durva hasonlat, de: Krím ≈ Esztergom+Balaton+Eger.
16:22: Mire gondolhatott Robert Brovdi, amikor azt mondta, hogy a Krím félszigetbe fog belebukni Putyin? Mit érhetnek el itt az ukránok? Taktikai atomfegyver.
19:17: Az elmúlt hónapokban sokat lehetett arról olvasni, hogy az ukránok mintha magukhoz ragadták volna a kezdeményezést. Még mindig?
22:43: Választási kampány Oroszországban. Na, vajon ki fog nyerni? Miért kell elbábozni, hogy van ennek tétje?
25:10: Az orosz lakosság 37%-át már aggasztják az ukrán dróncsapások.
28:27:
Ukrán-lengyel két jó barát, együtt harcol s… Ukrán-lengyel összefeszülés. Lengyelország szerepe Ukrajna katonai támogatásában.
31:22: Ukrán nacionalisták vs. lengyel nacionalisták. Ukrán történelmi emlékezet vs. lengyel történelmi emlékezet.
38:30: Magyar Péter az orosz címlapokon?
42:20: Hegseth hőbörgése a NATO-ban. Amerikai erők Európában. Most akkor kinek van szüksége kire valójában?
43:44: Orosz toborzási költségek, létszámcsökkenés. Az USA hozzáállása már kibírható.
46:40: A szükség nagy úr. Az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége van Európára, mint fordítva.
49:03: Mit jelent 5000 amerikai katona Európában?
50:40: Putyin és Trump hullámvölgyei. Most épp fent, vagy lent van a kapcsolatuk?
54:55: Vége van az iráni háborúnak. Mit ért el egész pontosan az Egyesült Államok Iránban?
59:06: Létezik még iráni-orosz szövetség?
Címlapkép: Botos Tamás/444
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