Lángol Oroszország, már egy moszkvai sem képzelheti azt, hogy az Ukrajna elleni háború nem létezik

Hiába van foci-VB, nyári szünet, hőkupola Európa fölött, a világpolitika nem lassít, sőt, fokozódnak az izgalmak! Már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban, összefeszültek az ukránok az egyik legfontosabb európai támogatóikkal, sorra lángolnak az orosz olajfinomítók, az amerikaiak a NATO-csúcs előtt megint rákapcsoltak az európai szövetségeseik nyomasztására, közben pedig folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, ahol amúgy Donald Trump már önhatalmúan győzelmet hirdetett.



Kisebb kihagyás után a megszokott társaságban, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható.

A tartalomból:

00:35: Lángol Moszkva, lángol Szentpétervár, lángolnak az orosz olajfinomítók. Mi van?

4:20: Csendes szirénák. Csendes Putyin.

7:25: Mivel támadnak az ukránok? Így áll össze az egyre pusztítóbb ukrán légi hadjárat Oroszország ellen.

11:09: Lángol a Krím is. Mit jelent a Krím az orosz lelkeknek? Durva hasonlat, de: Krím ≈ Esztergom+Balaton+Eger.

16:22: Mire gondolhatott Robert Brovdi, amikor azt mondta, hogy a Krím félszigetbe fog belebukni Putyin? Mit érhetnek el itt az ukránok? Taktikai atomfegyver.

19:17: Az elmúlt hónapokban sokat lehetett arról olvasni, hogy az ukránok mintha magukhoz ragadták volna a kezdeményezést. Még mindig?

22:43: Választási kampány Oroszországban. Na, vajon ki fog nyerni? Miért kell elbábozni, hogy van ennek tétje?

25:10: Az orosz lakosság 37%-át már aggasztják az ukrán dróncsapások.

28:27: Ukrán-lengyel két jó barát, együtt harcol s… Ukrán-lengyel összefeszülés. Lengyelország szerepe Ukrajna katonai támogatásában.

31:22: Ukrán nacionalisták vs. lengyel nacionalisták. Ukrán történelmi emlékezet vs. lengyel történelmi emlékezet.

38:30: Magyar Péter az orosz címlapokon?

42:20: Hegseth hőbörgése a NATO-ban. Amerikai erők Európában. Most akkor kinek van szüksége kire valójában?

43:44: Orosz toborzási költségek, létszámcsökkenés. Az USA hozzáállása már kibírható.

46:40: A szükség nagy úr. Az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége van Európára, mint fordítva.

49:03: Mit jelent 5000 amerikai katona Európában?

50:40: Putyin és Trump hullámvölgyei. Most épp fent, vagy lent van a kapcsolatuk?

54:55: Vége van az iráni háborúnak. Mit ért el egész pontosan az Egyesült Államok Iránban?

59:06: Létezik még iráni-orosz szövetség?

Címlapkép: Botos Tamás/444