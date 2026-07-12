A bolgárok az új magyarok, Kirill pátriárka és a Lukoil-alapító Alekperov is kimaradt a 21. uniós szankciócsomag tervezetéből

Kirillt, az orosz ortodox egyház pátriárkáját, valamint Vagit Alekperovot, a Lukoil alapítóját is törölték az Európai Unió Oroszországgal szembeni 21. szankciócsomagjának tervezetéből – írja az Ukrajinszka Pravda. Több uniós tagállam diplomatája arról beszélt, hogy Kirill pátriárkát és Alekperovot Bulgária kérésére vették ki a tervezetből.

Kirill Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Az is kiderült, hogy a csomag legvitatottabb kérdéseinek többségét sikerült rendezni – nagyrészt úgy, hogy enyhítettek az eredeti javaslatokon. Jelentősen szűkítik a háborúban részt vett oroszok EU-s beutazására vonatkozó tilalom hatályát. Teljesen kiveszik a csomagból a tőkehal, az alaszkai tőkehal és más halfajták Oroszországból történő uniós behozatalának tilalmát. Emellett az orosz eredetű cseppfolyósított gázra és az azt szállító tartályhajókra vonatkozó szigorú korlátozásokat sem vezetik be.

Pedig az új magyar kormány kész lett volna hozzájárulni, hogy az Európai Unió szankciós listára tegye Kirill pátriárkát, valamint azokat, akiket eddig Orbán Viktor és a magyar kormány vétója védett. Most Bulgárián bukott el a kezdeményezés, az áprilisban választást nyerő, oroszbarát, euroszkeptikus Rumen Radev Orbánhoz hasonlóan jelezte korábban az orosz egyház méltóságai elleni szankciókkal kapcsolatos egyet nem értését. „Ez a háború már túllépett a lövészárkokon; túlterjedt a gazdaságon és az energián, látjuk a hatását a kultúrára és a sportra, és most már csak az maradt hátra, hogy a vallást is magával ragadja” – fogalmazott.

Radev korábban azt is hangsúlyozta, hogy az új intézkedés jelentős kockázatot jelentene a Lukoil orosz olajipari vállalat működésére nézve. Az orosz olajvállalat Bulgária egyik legnagyobb üzemanyag-kiskereskedője, emellett az ország egyetlen olajfinomítóját is üzemelteti Burgaszban. Így a Lukoil alapítója is miattuk maradt ki a csomag tervezetéből.