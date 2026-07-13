Bohár Dániel már nemcsak fizetős hírlevelet ír, saját médiacéget is alapított

Bohár Dániel Ruff Bálintot üldözi Fotó: Bohár Dániel/Facebook

BKTS Média Kft. néven saját céget alapított június elején Bohár Dániel, a Megafon egyik legismertebb arca – szúrta ki a HVG. Bohár nem sokkal a választások után fizetős Substack-csatornát is indított, miközben egyre több hír érkezett arról, hogy a Megafon felmondja a Perc utcai irodája bérleti szerződését, és tömeges leépítésekbe kezdett.

Bohár és stábja a választások óta rendszeresen az Országházból dolgozik. A Parlament sajtóosztálya korábban azt közölte, hogy Bohár nem rendelkezik sajtóakkreditációval, az épületbe a Fidesz-frakció vendégeként lép be. Bár hivatalosan nem ismert, pontosan milyen feladatot lát el, országházi jelenléte miatt Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke július elején vizsgálatot rendelt el.

Bohár azt állította, nem áll szerződéses kapcsolatban a Fidesz-frakcióval, és onnan semmilyen juttatásban nem részesül, arra viszont nem válaszolt, hogy pontosan milyen munkát végez az Országházban.

A cégalapításról szóló hír nyomán a HVG kérdéseket küldött a jobboldali véleményvezérnek. Arról érdeklődtek, hogy az új cége részt vesz-e a parlamenti videók készítésében, ki finanszírozza ezeket a tartalmakat, kötött-e a BKTS Média Kft. szerződést a Fidesszel vagy a Fidesz parlamenti frakciójával, illetve továbbra is kapcsolatban áll-e a Megafonnal vagy korábbi propagandista kollégáival, egyelőre azonban nem kaptak választ.

A kormányváltásig szintén megafonos Deák Dániel a múlt héten bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan, pedig Bohár előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.