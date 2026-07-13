Forsthoffer Ágnes már alá is írta az alaptörvényt módosító törvényt

A házelnök már hétfő este alá is írta az alaptörvény tizenhetedik módosítását jelentő törvényt, amit délután fogadott el a parlament a tiszás képviselők szavazatával, a fideszesek távollétében és a Mi Hazánk hat képviselőjének ellenszavazatával. A parlamenti információs rendszerben a T/324-es számú iromány állapota a cikk megírásakor az, hogy a „köztársasági elnök aláírására vár”, és az „iromány események” táblázat utolsó sorában is ott szerepel, hogy az „Országgyűlés elnöke aláírta és megküldte a köztársasági elnöknek”.

Az aláírt és az államfőnek megküldött törvényszöveg pdf-ben itt érhető el.

A Telex hétfő délután, a törvény elfogadását követően megkérdezte a Sándor-palotát, hogy Sulyok Tamás aláírja-e az őt „trónfosztó” törvényt, vagy az Alkotmánybírósághoz fordul-e. Ezt a választ kapták: „A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el”. A lap hozzáteszi: az AB csak azt vizsgálhatja, hogy sérültek-e az Alaptörvény-módosítás eljárási feltételei, a tartalmi kontrollt éppen a Fidesz kétharmados kormányzása idején, 2013-ban szüntették meg.

A hétfői parlamenti eseményeket, így többek között az Alaptörvény-módosítást, ebben a percről percre frissülő hírfolyamban követtük. Arról, hogy a Tisza egy egymondatos alkotmánymódosítással szabadul meg Sulyok Tamástól, illetve az egész tizenhetedik Alaptörvény-módosításról a Magyar Helsinki Bizottság társelnökével beszélgettünk.