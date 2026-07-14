Andy Burnham lesz a Munkáspárt új elnöke, hétfőtől pedig brit miniszterelnök

Biztossá vált, hogy Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután a politikus jelölését már 349 munkáspárti parlamenti képviselő támogatja. Ez azt jelenti, hogy más jelölt nem gyűjtheti össze a pártelnöki versenyben való induláshoz szükséges 81 ajánlást. Burnham támogatói között van az összes jelenlegi miniszter, a miniszterelnök viszont nincs.

Burnhamet várhatóan pénteken választják meg pártelnöknek, a miniszterelnöki pozíciót pedig hétfőn veheti át Keir Starmertől. A még hivatalban lévő kormányfő az angol labdarúgó válogatott jó szereplése miatt a hétvégén valószínűleg az Egyesült Államokba utazik, és csak hétfőn nyújtja be lemondását III. Károly brit királynak.

A leendő új miniszterelnök azt ígérte a munkáspárti képviselőknek, hogy olyan kormányt alakít majd, amiben a párt mindegyik szárnya képviselteti magát. Elszámoltatható, látható és hozzáférhető kormányfő akar lenni, aki nemcsak a frakciótól, hanem a helyi közösségektől is számít a visszajelzésekre. Kormánya központi témájává akarja tenni a megélhetési költségeket, és az ország valamennyi régiójában növekedést szeretne elérni.

Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD/AFP

Burnham megemlékezett Ann Widdecombe volt parlamenti képviselőről, akit a gyanú szerint meggyilkolhattak a múlt héten. Emellett dicsérte elődjét, amiért betartotta az ígéretét, amit az 1989-es hillsborough-i tragédiában meghalt emberek családtagjainak tett.

A korábban manchesteri polgármesterként dolgozó Burnham júniusban nyerte meg a makerfieldi időközi választást. Párttársai benne látják a komoly problémákkal küzdő Munkáspárt megmentőjét. Karrierjéről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The Guardian)