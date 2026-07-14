„Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?” – Magyar Péter beszólt Németh Balázsnak

„Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?”, kérdezte néhány sorral távolabbról Magyar Péter miniszterelnök Németh Balázst, pedig ezúttal nem is a két politikus között alakult ki csörte a parlament sorai között.

A fideszes politikus által közzétett videó szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Németh Balázs szemére vetette, hogy „kiszolgálta a NER-hatalmat, és hazudott végig”. Németh erre csak azt kezdte el követelni, hogy mondjon egy konkrét példát arra, hogy ő hazudott volna, vagy máskülönben kérjen bocsánatot.

Az előre nem mutató társalgásból egy politikustársa próbálja meg kihúzni Hegedűst, ekkor irányul Németh kamerája Magyar Péterre, aki feltehetően hallott néhány mondatot az ominózus párbeszédből. Hátrafordulva tette fel a nagy kérdést: ”Tudod, mi az a Micimackó? Te bohóc!”

Erre Németh ismét Hegedűshöz szólva megjegyzi, hogy nem megy a kormányzás, és mondja meg Kulcsár Krisztiánnak, aki egyébként szidta az anyját, hogy le kellene mondania.

Az egész micimackózás még június elején kezdődött, amikor Németh Balázs, az egyik legkitartóbb fideszes képviselő felháborodva tett fel egy kérdést a tiszásoknak a Parlamentben: „Egy tiszás influenszerhölgy nyilatkozatát idézi egy tiszás portál (…): »Orbán szegény leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást«.” (Pottyondy Edina youtuber mondta ezt, és a szeretlekmagyarorszag.hu számolt be róla – egyik sem tiszás.) Németh azt kérdezte, ez most már a szeretetország-e, és belefér-e az ilyen, illetve most már erre számíthatnak-e.

Pár percre rá Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter magyarázott el neki egy mesét a Micimackóból:

„Ön valami perverz látomást vélt ebbe belelátni, de hogyha tájékozott lenne a gyermekirodalomban, akkor tudhatná, hogy ez valószínűleg Micimackóra utalt, ahol a negyedik fejezetben Füles, a csacsi, a szamár elveszíti a farkát. (taps) Nem itt van a történet vége, Micimackónak nagyon jó szíve van, és ő segít megkeresni ezt a leesett testrészt. Bejárják az erdőt, és Bagolynál megtalálják, aki csengős zsinórnak használta ezt a darabot. Micimackónak jó szíve van, visszaadják Fülesnek, mindenki boldog, és a történetet Róbert Gida, aki Micimackónak a gazdája, úgy fejezi be, hogy: »Csacsi, öreg medvém…« A csacsi, az a szeretet kifejezése. Szerintem ezek az influenszerek szeretik a politikusokat, szeretik őket froclizni, lehet, hogy még önöket is szeretik, úgyhogy érdemes elfogadni, hogy nemcsak tiszások vannak a médiavilágban, hanem vannak független gondolkodók, akik ismerik az irodalmat.”

Egy héttel később Németh Balázs ajándékba megkapta Tanácstól a Micimackó-kötetet és George Orwell Állatfarm című könyvét.