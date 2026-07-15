Az MCC Brussels vezetője szerint „nem fest jól” Szijjártó lemondása, ami csak a Tisza-kormány erkölcsi tekintélyét erősíti

Frank Füredi, az MCC – június óta felfüggesztett – brüsszeli irodájának vezetője szerint „nem fest jól”, hogy Szijjártó Péter lemondott a parlamenti mandátumáról, és a BYD-hoz megy dolgozni.

Füredi a következőt írta az X-en: „a Fidesz vezető tagjainak menekülése csak tovább erősítheti a Tisza-kormány erkölcsi tekintélyét. Bízom benne, hogy a régi rendszer minden olyan tagja, aki ki akar szállni a közéletből, ezt a lehető leggyorsabban megteszi.”

Frank Füredi Fotó: Youtube

Füredi nemzetközileg is jegyzett magyar–kanadai szociológus, aki saját elmondása szerint szinte véletlenül került a közpénzmilliárdokból fenntartott MCC Brussels élére, miután Orbán Balázs 2022-ben kiszúrta őt egy londoni pubban. Füredi a választás után hosszasan értékelte a Fidesz vereségét, szerinte nem a populizmus eszméjét győzték le, hanem a Fidesz lőtt hatalmas öngólt.

Szijjártó lemondását a Fidesz sikerként próbálja tálalni. A párt szerint ő lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke azt mondta, hogy a volt külügyminiszter kétszer egyeztetett a témában Orbán Viktorral az elmúlt hetekben. Magyar Péter szerint Szijjártó távozásával „egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése”.