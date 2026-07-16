Már éjjel-nappal sztrájkolnak az IKEA dolgozói

Az ikeás dolgozók nem elégedettek a béremeléssel, a cég viszont nem akarja megadni júliustól a követelt további 6 százalékos emelést. A múlt heti, a szombati sztrájk és a szerdai, egész éjszakán át tartó sztrájk után csütörtökre egész napra munkabeszüntetést jelentett be a szakszervezet – írja a 24.hu.
A dolgozók kérésére reagálva szerda este kilenckor jelentette be a munkáltatónak a szakszervezet, hogy csütörtökön is folytatják a sztrájkot, azaz a munkabeszüntetés szerda este fél kilenctől csütörtök délután háromig tart majd az IKEA valamennyi hazai üzletében és telephelyén.
A dolgozók az alábbiakat követelik:
Az IKEA a múlt csütörtöki sztrájk után közölte: jelenleg nem tudnak eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett béremelési követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását. Akkor Eva Malá Beluská (az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában) azt mondta, teljes mértékben tiszteletben tartják munkatársaik jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kísérik a visszajelzéseket, és komolyan veszik a párbeszédet.
Délelőtt tízkor kezdtek két órás figyelmeztető sztrájkba a dolgozók, miután sikertelenül zárultak a béremelésről folytatott tárgyalások.
A munkabeszüntetés a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. A csütörtök óta tartó sztrájk nem kizárt, hogy vasárnap is folytatódik.