Őrizetbe vettek egy orosz bloggert, aki korábban öt okot is felsorolt, amiért nem támogatja Putyint

Őrizetbe vették Ilja Remeszlo orosz bloggert „az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésének” gyanújával - jelentette pénteken a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Remeszlo korábban erősen Kreml-párti bloggernek számított, márciusban azonban a közösségi médiában közzétette az „Öt ok, amiért már nem támogatom Vlagyimir Putyint” című írását, amelyben korábbi álláspontjával szakítva élesen bírálta az orosz elnök politikáját, és az Ukrajna elleni háborút.

Ilja Remeszlo

Ilja Remeszlo arról írt a blogján, hogy nem támogatja többé az orosz elnököt, mert szerinte oroszok sokaságát küldte a halálba a zsákutcás ukrajnai háborúban, tönkretette a gazdaságot, lerontotta az életszínvonalat, túlszigorította az internet ellenőrzését és lehetővé tette a korrupció virágzását. Ezért úgy látja, hogy „Vlagyimir Putyin nem legitim elnök. Vlagyimir Putyinnak le kell mondania, háborús bűnösként és tolvajként bíróság elé kell állnia”. Alig egy nappal később már pszichiátriára zárták.

Oroszországban 2022-ben, alig egy héttel az Ukrajna elleni invázió megkezdése után rendkívül szigorú cenzúratörvényt fogadtak el, aminek értelmében súlyos bűncselekménynek számít a háború elleni bármiféle tiltakozás, amiért akár 15 éves börtönbüntetés is kiszabható. A cenzúratörvény életbe lépése óta rengetegen - köztük ismert személyek - kerültek börtönbe.

Csak néhány példa:

Alekszandra Szkocsilenko művész hét évet kapott, mert egy boltban az árcédulákat háborúellenes üzenetekre cserélte.

Egy ellenzéki önkormányzati képviselőt, Alekszej Gorinovot ugyancsak hét év börtönre ítéltek, mert „háborúnak” nevezte azt, amit a Kreml sokáig „különleges katonai műveletnek” titulált.

Maria Ponomarenko újságírónő hat évet kapott egy, a mariupoli színház bombázásáról szóló cikke miatt.

Mindeközben az ukránok továbbra is erős nyomás alatt tartják az oroszokat: újabb tizenkét orosz hajót ért találat pénteken a Fekete-tengeren - közölte Robert Brovdi, az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnoka.

Brovdi a Telegramon azt írta, hogy a célpontok között kilenc teherszállító hajó, egy olajszállító tartályhajó, egy gázszállító és egy vontatóhajó volt. Tájékoztatása szerint a pénteki művelettel együtt összesen 159 orosz hajót ért ukrán dróntámadás az Azovi- és a Fekete-tengeren a július 6-án indított hadművelet keretében.

Brovdi azt írta, a tengeri drónhadjárat közvetlen célja az orosz tengeri áruszállítás megzavarása. A műveletek elsősorban az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozó olaj-, gáz- és teherszállítók működését akadályozzák, amelyekkel Moszkva a nemzetközi szankciókat játssza ki. Az ukrán drónerők nem a hajók elsüllyesztésére törekednek, hanem arra, hogy a navigációs rendszerek megrongálásával működésképtelenné tegyék őket - magyarázta Brovdi.

A Kyiv Independent jelentése szerint a tengeri műveletekkel egy időben nagyszabású ukrán dróntámadások érték a megszállt Krím félszigetet is. Ukrán források robbanásokról és tüzekről számoltak be a kercsi vasútállomás térségében, valamint Feodoszija és Koktebel környékén. Az értesüléseket független források egyelőre nem erősítették meg. (via MTI)