Folytatódik a tüntetéssorozat Ukrajnában Zelenszkij egyik legnépszerűtlenebb döntése után

Nem csillapodik a felháborodás Ukrajnában a rendkívül népszerű fiatal védelmi miniszter Mihajlo Fedorov kirúgása miatt: csütörtök után pénteken is egy sor nagyvárosban folytatódtak a tüntetések, és a demonstrációk szombaton is mennek majd tovább.

A tech szférából érkezett 35 éves minisztert Zelenszkij komolyan vehető indoklás nélkül cserélte le a héten az ukrán titkosszolgálat, az SZBU vezetőjére, noha Fedorovot alig fél éve nevezték ki a posztra. A háttérben Fedorovnak az ukrán hadsereg főparancsnokával, Szirszkijjel való konfliktusa, tágabban a régi, szovjet stílusú hadvezetéssel szemben felvállalt új szemlélete állhatott, valamint az eltökéltsége, hogy a korrupcióval átszőtt katonai beszerzéseket modernizálja és transzparensebbé tegye.

Fotó: RITA FRANCA/NurPhoto via AFP

Fedorov kirúgásával Zelenszkij a legtöbb elemző szerint katonai és politikai téren is súlyos hibát vétett, és az ukrán közvéleményben általános a felháborodás a népszerű miniszter eltávolítása miatt. Csütörtök reggel, alig néhány órával az elmozdításról szóló híreket követően már ezrek mentek az utcákra, és a tüntetések pénteken is folytatódtak. Lényegében minden ukrán nagyvárosban demonstrálnak - írja az Ukrainszka Pravda: Kijevben, Lembergben, Odeszában, Dnyipróban, Ternopilben, Poltavában, Harkivban, Mikolajivban, Ivano-Frankivszkban egyaránt kimentek az utcákra.

Fedorov melletti szimpátiatüntetés Lembergben. Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu via AFP

Míg az első nap még főleg csak Fedorov visszahelyezését követelték a tüntetők, most már a népszerűtlen ukrán főparancsnok elleni skandálások is hasonlóan gyakoriak voltak: „Le Szirszkijjel!”, „Hozzátok vissza Fedorovot!”, „Dicsőség Ukrajnának!” - állt a táblákon a kijevi elnöki hivatal közelében szervezett demonstráción, ahol legalább tízezren gyűltek össze pénteken az Interfax-Ukrajna tudósítása szerint. „A háború nem megy nyaralni”, „Foglyokat cseréljenek foglyokat, ne Fedorovot” táblákkal demonstráltak Lembergben is.