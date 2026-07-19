Foci-Vb 2026
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Messi nem csak Yamalt, de a spanyol válogatott javát már gyerekkorában megölelgette

sport

Pár napja őrületes lelkesedést váltott ki az internet népéből a fotósorozat, ahol az akkor 19 éves Lionel Messi babakádban fürdette a csecsemő Lamie Yamalt. Így:

Fotó: AP Photo/Joan Monfort

És ha az internet népe egyszer valamire rápörög, akkor nem hagyja annyiban, mostanra újabb spanyol válogatott focistákról derült ki, hogy gyerekkorukban fotózkodtak Messivel.

Fotó: Instagram/FootballTweet

Lássuk sorban: a bal fölső sarokban Messi és Dani Olmo, a spanyolok középpályása látható, a jobb fölső képen az eredeti őrületet kiváltó Messi-Yamal páros. A bal alsó sarokban az argentin klasszis a szintén középpályás Gavival áll a kapu előtt, a jobb alsó sarokban pedig kissé homályosan látható ugyan, de azzal a Joan Garciával pózol, aki ebben a szezonban mutatkozott be a Barcelonánál, és a spanyol válogatott keretébe is bekerült (ám eddig nem lépett pályára a világbajnokságon, pedig az eredményei alapján bőven ott lenne a helye).

Kering még egy kép a világhálón, amin Messi egy másik kisbabával lett lekapva, ez állítólag a válogatott középhátvéd, Pau Cubarsí.

És innen már nem is kellett hozzá sok, hogy elkezdjen terjedni a legenda: aki abban a szerencsében/áldásban részesült, hogy gyerekként Messi mellett pózolhatott, az egyenes úton van a világhír felé a futball világában. Mert hát tény és való, az összes gyerekből kiemelkedően jó focista lett.

Külön pikantériája és egyben magyarázata is a különös egybeeséseknek, hogy az összes, Messivel gyerekkorában fotózkodó játékos a Barcánál találta meg a helyét, így már születnek is a cikkek arról, hogy az argentin sztár milyen bődületes hatással volt a csapat játékára nem csak akkor, amikor még ott játszott, de a jövő generációinak inspirálásával meghatározta a komplett spanyol foci karakterét is.

Hogy este mihez kezd egymással Argentína és Spanyolország a világbajnokság döntőjében, arról itt írtunk bővebben.

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