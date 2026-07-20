Javier Colomina NATO-főtitkárhelyettes a 444-nek: Az amerikaiak egyértelművé tették, hogy másfajta szövetséget szeretnének

Az ankarai csúcstalálkozó után milyen NATO van most kialakulóban? Továbbra is amerikai vezetésű marad a szövetség, vagy egyre inkább európaivá válik?
Szerintem az ankarai csúcstalálkozó több szempontból is sikeres volt. Egyrészt lehetővé tette, hogy megkezdjük a hágai csúcson elfogadott döntések végrehajtását, mindenekelőtt a GDP 5 százalékának védelmi célokra fordítását. Ennél azonban fontosabb, hogy lefektettük annak az átalakulásnak az alapjait, amelyet a terhek megosztásának, vagy másként NATO 3.0-nak nevezünk: erősebb Európa és ezzel együtt erősebb NATO. Úgy gondolom, a NATO már most is erősebb, mint néhány éve, ezzel párhuzamosan pedig átrendeződésben vannak a szerepek: az európai tagállamok és Kanada egyre nagyobb felelősséget vállalnak a hagyományos védelemben.
Az Egyesült Államok azt szeretné, ha igazságosabban oszlana meg a teher a szövetségen belül. Az amerikaiak továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a NATO-ban, a szövetség továbbra is az Egyesült Államok vezetésével működik majd. Ugyanakkor azt várják, hogy Európa és Kanada vállaljon sokkal nagyobb szerepet Európa hagyományos katonai védelmében. Így ugyanarról a NATO-ról beszélünk, csak más feladatmegosztással.
Mikor jöhet el az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy Európa önállóan is képes elrettenteni Oroszországot?
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Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?