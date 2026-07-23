A Telex információ szerint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét vihették be kedden

A Telex információi szerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter egykori kabinetfőnökét, Konczos Nórát vitték be kedden hajnalban a rendőrök a NKA-ügyben.

Róla korábban azt lehetett tudni, hogy jelenleg a Fidesz frakciójának munkatársa. A letartóztatását különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanújával az ügyészség szerdán indítványozta.

A bíróság az ő esetében csütörtökön egy hónapos letartóztatásról döntött első körben.

A korábbi hat letartóztatott esetében is hozott döntést a Kecskeméti Járásbíróság. A nyomozási bíró úgy döntött, hogy négy gyanúsítottnál meghosszabbítja az egy hónappal ezelőtt elrendelt letartóztatást, ketten viszont bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek.

A Kecskeméti Törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott hat embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

A Kecskeméti Járásbíróság június végén Bús Balázs, az NKA korábbi alelnökének, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnökének, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatójának, valamint az NKTK kabinetvezetőjének és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagjának rendelte el a letartóztatását. Az indoklás szerint ezt a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása miatt rendelte el, kettejük esetében pedig a bűnismétlés veszélyét is megállapította; ezek a körülmények a nyomozási bíró szerint továbbra is fennállnak, ezért négy gyanúsított letartóztatását három hónappal - 2026. október 25-éig - meghosszabbította.

További két gyanúsított esetében ugyanakkor - az ügyészség indítványával egyezően - a bíró megszüntette a letartóztatást, és 2026. november 23-ig bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ennek oka a jelenlétük biztosítása, illetve egyikük esetében a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése.

A bűnügyi felügyelet szabályai szerint a gyanúsítottak a kijelölt település területét engedély nélkül nem hagyhatják el, továbbá személyes jelentkezési kötelezettséget kell teljesíteniük - olvasható a közleményben.

Az NKA-ügy lényege, hogy a gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Az ügyben nyomozók foglalták le kedden a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is az a párt szervereit biztosító központban.

A hírre reagálva a Fidesz közleményt adott ki azzal a címmel:

Követeljük a politikai fogvatartottak azonnali szabadon engedését!

Szerintük koncepciós eljárás folyik, amivel a Tisza célja a politikai ellenfeleinek megbélyegzése és ellehetetlenítése. „ Ennek nyilvánvaló és álságos megnyilvánulása az, hogy koholt vádak alapján négy fogvatartott letartóztatását arra hivatkozva hosszabbították meg további 3 hónappal, miszerint esetükben fennállhat a bűnismétlés lehetősége. A politikai elvárások mentén született döntés abszurd, igazságtalan és aránytalan. A döntés abszurditása egyben azt is mutatja, hogy a megfélemlítés mellett annak másik célja, hogy igazolja a Fidesz szerverek lefoglalásával megvalósult, a rendszerváltás utáni Magyarország történetében példátlan adatlopási ügyet. Követeljük, hogy az egy hónapja börtönben tartott volt kormánytisztviselőkkel és a kedden hajnalban letartóztatott Fidesz-frakció munkatárssal szemben folytatott eljárásokra a törvényesség talaján és ne politikai elvárások alapján kerüljön sor, ennek keretében szüntessék meg a valamennyiükkel szemben alkalmazott abszurd és méltatlan kényszerintézkedéseket és személyes szabadságuk korlátozását” - írják.