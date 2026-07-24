Az Orbán Gáspár által babusgatott wannabe csádi misszió még annál is gagyibb volt, ahogy eddig képzeltük

Újabb, a maga módján szórakoztató részletek jelentek meg a még hazai viszonyok közt is bizarr csádi misszióról a Magyar Hangban.

A Magyar Hang többek közt arról ír, hogy a volt miniszterelnök oszlopok mögött bújkáló fiának, Orbán Gáspárnak konkrétan átadták a misszióvezetői feladatokat, és a delegáció tagjai neki jelentettek. Egyébként Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter a lebukást megelőzendő Index-interjújában nagyvonalúan „összekötőnek” titulálta Orbánt, kétségtelenül ez is egy sajátos interpretáció. Orbán Gáspár csádi tartózkodásai alatt állítólag többnyire civilben volt, de néha katonai egyenruhát is viselt, a Magyar Hang forrása szerint úgy viselkedett, mint egy hadgyakorlatra betévedt filozófus.

Kackiás bajusszal Szijjártó és Azbej Tristan mögött két csádi oszlop között: Orbán Gáspár.

A magyar delegáció kiérkezése előtt egy frissen verbuvált, hirtelen rendkívül sikeressé váló magánbiztonsági cég, a később Világi Oszkár érdekeltségi körébe kerülő Inrimas exkatonákból, korábbi idegenlégiósokból álló civil biztonsági munkatársai is kiutaztak Csádba. Úgy tudjuk, az Inrimas feladata lett volna, hogy a honvédség kiérkezéséig a Hungary Helpsszel együttműködésben humanitárius munkát végző magyarokat védik. A Csádban még irodát is nyitó Hungary Helpsről egyébként kiderült, hogy már a hivatalos döntés előtt adott 817 millió forintot a kormány a Hungary Helps csádi irodájának megnyitására (a szerződések viszont a bíróság ítélete szerint nem ismerhetők meg, lényegében azért, mert az azóta külügyminiszterből BYD fejessé váló Szijjártó Péter azt mondta).

Az Inrimas csádi működése azonban nem volt kifogástalan: a Magyar Hang szerint 2024-ben megjelentek a helyi titkosszolgálatok a magyar delegációnál, átkutatták az összes szállodai szobát, és elszedték a kézifegyvereket, golyóálló mellényeket, drónt, hőkamerát, mindent, amit veszélyesnek gondoltak. A honvédség katonái ekkor már a francia bázison laktak, őket nem érintette a házkutatás, csak az Inrimas embereit és a többi magyart.

Orbán Gáspár, a csádi misszió szlengje szerint „a királyfi” Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Csádban a Magyar Hang információi szerint a magyarok hosszú távra kibéreltek egy megkérdőjelezhető ízléssel berendezett villát, amelyet a majdani magyar követség otthonának is szántak: „aki járt benne, azt mondja, olyan volt a bútorzat, mintha Győzike lett volna a lakberendező.” Az Inrimas felügyelete alatt elkezdődött a felújítás, és egy idő után a csapat fele átköltözött, de csak egy napig voltak villalakók, mivel az első esti zuhanyzás alatt megrázott egy magyart a kóboráram, így biztonsági okból másnap mindenki visszament a szállodába.