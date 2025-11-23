Döntött a bíróság: nem ismerhetjük meg a csádi misszió előkészítéséhez kötődő szerződéseket, mert Szijjártó Péter „Véleményét” a bíróság nem vizsgálhatja felül

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • 2024. július 15-én közérdekű adatigénylést adtunk be a Külügyminisztériumba, mert szerettük volna megismerni a szerződéseket, amelyeket a szürreális csádi misszió előkészítése során kötöttek.
  • Nem fogjuk megismerni. Az indoklás röviden: mert Szijjártó Péter mondott valamit, aminek a tartalmát mi nem ismerhetjük, a bíróság pedig a tartalmi indokoltságát nem vizsgálhatja, így nem is bírálhatja azt felül.
  • Ha a külügyminiszter azt mondja, külpolitikai érdek sérülhet, akkor a bíróság nem vizsgálhatja érdemben, hogy ez valóban így van-e.

Csád?

Két éve, 2023 novemberében szavazta meg a parlament példás gyorsasággal, úgymond katonás rendben, 143 igen szavazattal, 30 nemmel, 2 tartózkodás mellett a csádi katonai misszió támogatását. A kormány szerint a csádi misszió elindítására 2023. szeptember 19-én kelt levelében a csádi elnök kérte fel Magyarországot. Ezt a levelet persze finoman szólva se mutogatták, a parlament honvédelmi bizottságában például a képviselők kérésére sem prezentálták.

A mai napig nem tudni, hogy jött a szürreális, egyben a magyar honvédségi szerepvállalás hagyományaitól végtelenül távol álló csádi misszió ötlete. Erről mi is több cikkben írtunk, például itt, itt és itt. Azt viszont tudni, hogy már a hivatalos döntés előtt adott 817 millió forintot a kormány a Hungary Helps csádi irodájának megnyitására, és azt is tudni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fia hol zöld fedorakalapban, hol maszkban, hol oszlopok mögött bujkálva részt vett a művelet előkészítésében.

Orbán Gáspár zöld kalapban és maszkban
Fotó: Direkt36/YouTube

De hiába a különböző humanitárius projektek, a tevetej-tanulmányút, hiába Csád történetének első gépesített tevetejfejése, hiába a 150-200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogram, amiből magyar cégek dolgozhatnak a csádi mezőgazdaság és élelmiszeripar erősítésén – illetve a vízellátás, oktatás digitalizáció fejlesztésén –, és hiába a Hungary Helps által indított egymillió dollár értékű egészségügyi segélyprogram – minden jel arra mutat, mégsem megy 200 magyar honvéd Csádba. (Hiába Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt mesteri trollkodása is.)

A csádi vezetés ugyanis felfüggesztette a tárgyalásokat, és ezzel megakadályozta, hogy a magyar parlament ratifikálja a haderők státuszáról szóló megállapodást, ami jogi keretet biztosított volna a Csádba telepített katonák tevékenységéhez. A misszió a Honvédség jövőbeli feladatai közül is kikerült.Persze mondhatnánk, hogy a sosemvolt csádi misszió csak egy kis színes fejezete az életünknek – végső soron az is –, ettől függetlenül közérdeknek tartjuk, milyen szerződéseket kötött és mennyi közpénzt áldozott a kormány a művelethez kötődően, ami miatt Orbán Gáspárnak oszlopok mögött kellett bujkálnia.Mindezek miatt 2024. július 15-én közérdekű adatigényléssel fordultunk a Külügyminisztériumhoz, hogy megtudjuk, milyen szerződéseket kötött a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. a csádi misszióhoz, illetve a HHP csádi kirendeltségének nyitásához, fenntartásához. (A teljes képhez tartozik, hogy hasonló témában, a misszió előkészítésére vonatkozóan közérdekű adatigénylést küldtünk a Honvédelmi Minisztériumnak is, de annak elindítása és a válaszadás megtagadása után itt nem kezdeményeztünk pert.)

Fordítási mizéria

Már az első fokú tárgyalás után jött az első váratlan akadály: kiderült, hogy a mappányi szerződés között van egy, ami csak angol–francia nyelven íródott. Felmerült, hogy – bár első fokon ez nem jelent akadályt – mi van, ha majd a másodfokon eljáró bíró (itt még az első fokú tárgyalás előtt jártunk) nem beszél se angolul, se franciául, így nem tud kellően megalapozott döntést hozni, az eljárás nyelve pedig a magyar. A KKM csak a hivatalos OFFI-fordítást ajánlotta fel, más megoldástól, például, hogy ők fordítsák le a pár oldalnyi dokumentumot, elzárkóztak.

Az OFFI-ról, azaz az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodáról érdemes tudni, hogy gyakorlatilag monopolhelyzetben van a saját területén, a szolgáltatásaik árképzése ennek megfelelő. Erre a fordításra a KKM kérte volna az árajánlatot, ennek értelmében perkálhattunk volna körülbelül 250 ezer forintot azért, hogy megismerhessük azt a nyolcoldalas szerződést is. Jeleztük, hogy ebben az esetben ennek az egy szerződésnek a megismeréséről lemondunk, tárgyaljon a bíróság enélkül az összes többi megismerésének jogáról. De ez csak akkor történhetett meg, amikor a Külügyminisztérium hivatalosan is árajánlatot kér az OFFI-tól, amire hivatalosan is nemet mondtunk. Nem állítom, hogy ezt a kört egy nap alatt lezongoráztuk, de előbb-utóbb túljutottunk rajta.

Kis kitérő az Alkotmánybíróságon

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld külügyminisztérium orbán gáspár csád alkotmánybíróság misszió közérdekű adatigénylés Szijjártó Péter orbán viktor hungary helps közérdekű adatok
Kapcsolódó cikkek

Mégsem biztos, hogy a honvédség beleugrik a veszélyes csádi misszióba

Október elején jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy Magyarország humanitárius és katonai missziót indít Csádban. Ez lenne a Magyar Honvédség első önálló, bilaterális missziója, de már az is kétséges, hogy lesz-e művelet.

Takács Lili
honvédség

Továbbra sem tudni, miért megy 200 magyar katona Csádba

Bár jóval több a kérdőjel a Honvédség első önálló művelete körül, mint ahány oszlop mögé Orbán Gáspár megpróbált elbújni, úgy tűnik, ez sem akadálya annak, hogy áprilistól tényleg magyar katonák szolgáljanak Csádban. Közben a magyar-csádi kapcsolatok elkezdtek megtelni minimális tartalommal, de a csádi kaland valódi okait valószínűleg máshol kell keresni.

Takács Lili
honvédség

Orbán Viktor talán tudja, miért kell Csádba mennie 200 magyar katonának, de az biztos, hogy rajta kívül nem sokan

Budapestre jött a csádi elnök, aláírtak néhány megállapodást, nyilatkoztak közös vonásokról és migrációs nyomásról, de hogy a példátlan magyar katonai missziónak mi a veleje, a célja vagy az értelme, arról továbbra sem lehet tudni a világon semmit.

Székely Sarolta
honvédség

Már a hivatalos döntés előtt, titokban adhatott a magyar kormány 817 milliót a csádi jelenlétre

Már az előtt eldőlhetett a magyar szerepvállalás és a fejlesztési központ kialakítása, hogy egyáltalán a csádi elnök állítólagos meghívó levele megérkezett a magyar kormányhoz.

Székely Sarolta
gazdaság

Orbán Gáspár ad tanácsokat a honvédelmi miniszter kabinetjének

Ezt az üldözött keresztényekért felelős államtitkár árulta el a Tusványoson a 24.hu-nak, akik Csádról kérdezték.

Kaufmann Balázs
belföld

A tevetej feldolgozását tanulmányozza egy csádi delegáció Magyarországon

Soudy Imar Djibrine, a CECOQDA igazgatója azt mondta, a háborús időket maga mögött tudó Csád a gazdasági nyitást választotta, így az élelmiszeripari és élelmiszer-ellenőrzési együttműködés terén is szorosabban együtt kíván működni a magyar partnereivel.

Herczeg Márk
élelmiszer

A magyar szakemberek gépesítették a tevefejést Csádban

„Ez itt folyékony fehér arany!” - értékelte az eredményeket a misszióért felelős kormánybizos.

Czinkóczi Sándor
siker

A 200 katona után 200 millió eurós magyar segélyprogram is megy Csádba, nagykövetséget is nyitunk

Orbán Gáspár afrikai missziója és a tevetej után kiteljesedik a csádi és a magyar nép megbonthatatlan barátsága.

Kolozsi Ádám
külföld

Márki-Zay Péter: Csád?

Kommentben kérdezte fel Orbán Viktort.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Úgy néz ki, egy darabig még nem mennek magyar katonák Csádba

A csádi vezetés felfüggesztette a tárgyalásokat, így nem tudja elfogadni a parlament sem azt a törvényt, ami jogi keretet adna az országba telepített katonák tevékenységéhez.

Székely Sarolta
külföld

A csádi misszió nem szerepel a Honvédelmi Minisztérium jövőbeli feladatai között

A legfrissebb minisztériumi beszámoló alapján.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Végrehajtást indítottunk a Külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira

Első fok, másodfok, Kúria, mindenhol nyertünk. De Szijjártó minisztériuma mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi őket.

Haszán Zoltán
jog