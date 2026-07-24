Kinevezték Paks II. új vezérigazgatóját

Ságodi Attila lesz a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatója – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

Mint írja, Ságodi „a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa”.

A miniszternek meggyőződése, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és erős felelősségtudattal fogja vezetni, és elvárja tőle, hogy „biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését”.

Kapitány pár órával korábban jelentette be, hogy felmentette az előző vezetőt.

Februárban, a Tisza programjának bemutatásakor Kapitány arról beszélt, hogy diverzifikálnák a villamosenergia- és földgázbeszerzést, és 2035-ig felszámolnák Magyarország orosz energiafüggőségét. Azt is mondta, hogy a Tisza 2040-ig megduplázná a megújuló energiaforrások részarányát, a Paks II. beruházást pedig felülvizsgálná.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója májusban azt mondta, bízik a Paks II. építésének felgyorsításában. Lihacsov hozzátette: a Roszatom kész alátámasztani a projekt hatékonyságát, valamint az ár és az egyéb paraméterek indokoltságát.

A Tisza győzelme után Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt mondta, Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok. Peszkov hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amelyet Oroszország tiszteletben tart, Moszkva pedig érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában.