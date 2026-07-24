Trump új vámokat vetett ki több mint 80 országra

Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva – jelentette be az amerikai adminisztráció csütörtökön.

Donald Trump Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Irodája (Office of the United States Trade Representative) által kiadott közlemény szerint az új, 10 és 12,5 százalékos vámtételek több mint 80 országra vonatkoznak, és az Egyesült Államok által importált áruk 99 százalékát érintik. Az intézkedés péntektől lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi, átmeneti időre alkalmazott 10 százalékos vámok lejárnak.

Az új vámtarifák vonatkoznak többek közt az Európai Unió tagállamaira, Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is. Az intézkedést a Trump-adminisztráció az 1974-es kereskedelmi törvény kényszermunka tilalmáról szóló cikkelyére alapozza, és azt állítja, hogy a vámok alá eső országok nem hoztak megfelelő intézkedéseket a kényszermunka révén létrehozott árucikkek betiltása érdekében.

A pénteken életbe lépő vámok ellen több érintett ország is tiltakozott. Ausztrália és Brazília indokolatlannak minősítette az új vámokat, a két ország jelezte, hogy törekedni fognak azok eltörlésére, míg Norvégia külügyminisztere kijelentette, hogy semmi alapja nincs a Trump által kiszórt tarifáknak.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra kérte Washingtont, hogy tisztázza a helyzetet, hozzátéve, hogy az EU tiszteletben tartotta eddig is a tavaly megkötött transzatlanti kereskedelmi megállapodás szerinti kötelezettségeit. Kallas azt nyilatkozta, hogy sokkolónak tartja az új vámokat.

Kanada, Amerika egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, sincs elragadtatva az új helyzettől. „Ha a szándék valóban a kényszermunka kezelése, akkor a hangsúlyt egy összehangolt megközelítésre kell helyezni egy multilaterális mechanizmuson keresztül” – jelezte Matthew Holmes, a kanadai kereskedelmi kamara ügyvezető alelnöke. Holmes szerint az új vámok kivetésének időzítése „némileg gyanús”, mivel éppen akkor léptek életbe, amikor a korábbi vámkörök lejártak. (MTI, Guardian)