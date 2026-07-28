Drónok százaival támadta Ukrajna Moszkvát és az orosz főváros környékét

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Több mint 390 drónt indítottak el az orosz főváros felé este fél kilenc és reggel fél hét között – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Ezek többségét nagyobb távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledtek.

Az egyik drón a fővároshoz közeli Csehov városában többemeletes lakóházba csapódott, sebesült nem volt. Más környékbeli településeken is sérültek épületek.

Az ukrán drónok többek közt a Wildberries online kereskedelmi vállalat logisztikai központjait és raktárait vették célba – az ukránok állítása szerint ott tárolják az orosz drónok alkatrészeit. Éjjel Oroszország is támadta Ukrajnát, a védelmi minisztérium szerint 131 drónnal, ebből 107-et szedett le a légvédelem.

A kép illusztráció, a szentpétervári Wildberries épülete látható rajta, amit július 24-én támadtak az ukránok
Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Ukrán támadás érte Belgorod régiót is, itt az ügyvezető kormányzó, Alekszandr Suvajev szerint drón talált el egy buszt, 19-en megsebesültek, 6-an súlyos állapotban vannak. Az eleve borzalmas állapotban lévő krími energetikai infrastruktúrát is találatok érték, a félsziget keleti részein áramkimaradások voltak.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint éjszaka 356 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőttek le 14 régió, valamint az Azovi-tenger fölött.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete közölte, július 20. és 26. között ukrán támadások következtében 57 orosz civil vesztette életét, 435 megsebesült.

(MTI, Meduza, Ukrajinszka Pravda)

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A félszigeten az ukrán dróntámadások egyre súlyosabb gondot okoznak, már az üzemanyag- és áramellátás is akadozik.

Haász János
külföld