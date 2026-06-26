Rendkívüli állapotot vezettek be az oroszok által megszállt Krímben

Az oroszok által kinevezett krími hatóságok pénteken rendkívüli állapotot hirdettek a félszigeten, írja a Reuters. A döntést a gazdasági problémák kezelése érdekében hozták meg, miután az ukrán támadásokra válaszul felfüggesztették a turizmust és a nyári gyermektáborokat, valamint korlátozták a benzinkutakon az üzemanyag-értékesítést. Szergej Akszjonov, a Krím Oroszország által kinevezett vezetője azt nyilatkozta, hogy a szükségállapot bevezetésével könnyebben tudják biztosítani a lakosság megélhetéséhez szükséges összes ágazat stabil működését. Arról viszont egyelőre nem kommunikáltak a hatóságok, hogy az intézkedés mit jelent a gyakorlatban.

A Krímben és a félsziget legnagyobb városában, Szevasztopolban az üzemanyag- és áramellátás, továbbá a közlekedési infrastruktúra az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai komoly károkat szenvedett el. Szevasztopol már két napja áram nélkül maradt egy ukrán dróncsapás után, nem csoda, hogy a városban a Kommerszant szerint 43,1 százalékkal csökkentek a július-augusztusi szállodai foglalások.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes pénteken arról beszélt, hogy az orosz üzemanyagpiacon olyan „izgalmi helyzet” alakult ki, ami mesterségesen 20-30 százalékkal növelte meg a keresletet. Novak szerint Oroszország elegendő nyersanyagkészlettel rendelkezik. Arra már nem tért ki, hogy mi a helyzet a feldolgozói kapacitásokkal és a benzin-, illetve gázolajkészletekkel – ez azért kritikus kérdés, mert az egyre intenzívebb ukrán dróntámadások elsősorban az olajiparra, azon belül is főleg a finomítói kapacitásokra irányulnak.

Az ukrán dróntámadások egyre nyilvánvalóbb célja, hogy aláássák Moszkva katonai képességeit és gazdasági-pénzügyi stabilitását, emellett megpróbálják elvágni a Krímet, amit Oroszország 2014-ben annektált Ukrajnától. A dróntámadások súlyosbítják az üzemanyaghiányt, az emberek emelkedő árakról és hosszú sorokról számolnak be a benzinkutaknál, írja a Reuters, megjegyezve: Putyin elnök szerint ezek már polgári infrastruktúra elleni támadások, ami célja az orosz lakosság körében a viszály szítása.