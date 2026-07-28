Elhárultak az akadályok az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-eket és InterCity-kocsikat szerezzenek be

Országos közlekedésszervező és országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról döntött kedden az Országgyűlés, írja összefoglalójában az MTI.

A társaság a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként jön létre. A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által benyújtott jogszabályt az Országgyűlés 137 igen, 46 nem szavazattal és hét tartózkodással fogadta el.

A miniszter a parlamenti vitában azt mondta: a közlekedésszervező társaság feladata lesz kialakítani a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolni a szolgáltatásokat, és az állam nevében megkötni a szerződéseket a szolgáltatókkal.

Az országos gördülőállomány-kezelő társaság pedig beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Vitézy Dávid szerint nem privatizáció és nem piacliberalizáció történik, hanem transzparensebbé és magasabb színvonalúvá szeretnék tenni a közszolgáltatások működését.

Vitézy Dávid a Parlamentben, 2026. július 27-én Fotó: Németh Dániel/444

A cél a vasúti közszolgáltatás fejlesztése, az elmúlt harmincöt év legnagyobb vasúti járműfejlesztési programjának végrehajtása és az uniós források hazahozatala – hangsúlyozta a miniszter. A jogszabály szerint a miniszter felhatalmazást kap, hogy a két társaság feladatait rendeletben állapítsa meg.

A gördülőállomány-kezelő társaság 100 százalékos állami tulajdonban álló gazdasági társaságként jön létre, a közlekedési és beruházási miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt. A társaság az uniós források terhére beszerzendő vasúti járműflottát az országos közlekedésszervező rendelkezésére bocsátja, amely a személyszállítási közszolgáltatásokra versenyeztetési eljárásokat ír ki.

Vitézy a döntés után a közösségi médiában arról posztolt, hogy „szinte minden akadály elhárult az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-ek és InterCity-kocsik közlekedhessenek a jövőben”.