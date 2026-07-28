Zelenszkij landolt az Egyesült Államokban, a fő célja, hogy érdemi segítséget kapjon az orosz ballisztikus rakéták elleni védelemhez

Donald Trumppal, a csapatával és olyan amerikai politikusokkal találkozik Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokban, akik segítik Ukrajnát a védekezésben – erről maga az ukrán elnök számolt be X-posztban, amiben bejelentette, hogy landolt a tengerentúlon. Az elnök szerint az elsődleges prioritás a ballisztikus rakéták elleni védelmi fejlesztések megszerzése és a stratégiai együttműködés folytatása lesz a találkozóin.

Zelenszkij a közlése szerint lerója tiszteletét egész Ukrajna nevében a július elején meghalt Lindsey Graham szenátor előtt. A republikánus politikus Donald Trump elnök szoros szövetségese, egyben Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt, ő kezdeményezte az Oroszország ellen tervezett legújabb szankciókat is. Zelenszkij nemcsak Trumppal tárgyal majd, a The Hill szerint mind a száz amerikai szenátort meghívták.

Az ukrán elnök az Egyesült Királyságból érkezett, ahol az újdonsült miniszterelnökkel, Andy Burnhammel tárgyalt. (Ukrajinszka Pravda)