Oroszország terrorizmus támogatásával vádolja Pavel Durovot, a Telegram alapítóját

Pavel Durovot, a Telegram üzenetküldő alkalmazás alapítóját „terrorizmus támogatásával” vádolták meg, és nemzetközi körözési listára helyezték - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Pavel Durov, a Telegram alapítója és CEO-ja. Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

Az indoklás szerint a Telegram vezetése nem távolított el „számos csatornát, csevegést és csetbotot”, amelyeket „az ukrán hírszerző ügynökségek, terrorista és szélsőséges szervezetek aktívan használnak szabotázs- és terrorcselekmények, tömeggyilkosságok és kibercsalás előkészítésére és koordinálására” Oroszországban - írja az AP hírügynökség.

Oroszország 2025 nyarán kezdte korlátozni a Telegram működését, majd idén február elején a hatóságok úgy döntöttek, tovább lassítják azt „az orosz törvények betartatása és a polgárok védelmének biztosítása” címén. Ekkor indítottak nyomozást terrorizmus támogatásának ürügyén Durov ellen, márciusban pedig a Kreml megüzente: a Telegramnak „rugalmas kapcsolatban” kell állnia az orosz hatóságokkal, hogy elkerülje a betiltást.