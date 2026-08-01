60 km/órás sebességgel érkezik a siker a magyar vasúton

Három évvel a Lázár János közlekedési minisztersége idején elrendelt leállítás után újraindult a személyforgalom a MÁV 47-es számú vonalán Komló és Dombóvár között. Az első személyszállító szerelvényt, amit egy gőzmozdony vontatott, az S447 Komló-Dombóvár vasútvonal Facebook-oldal videójának tanúsága szerint tömegünnepség várta a komlói állomáson.

Az állomáson több ezer ember fogadta a Zobák Expressz különvonatot. Az újranyitáson ott volt Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki az eseményről írt Facebook-posztjában szégyennek nevezte, hogy Lázár János három éve „bezárta a Dombóvar-Komló vasútvonalat több másik mellett”, és azt írta: „ma jóvátettük ezt a bűnt és rombolást, mától újraindítottuk a személyszállítást a vonalon. Köszönöm Komlónak, hogy egy percre sem adták fel”.

A személyforgalom újraindításáról Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója is posztolt – ő még Lázár minisztersége idején került a posztjára, de egyelőre megúszta az állami cégek vezércseréit –, többek között azt írta: „mától ismét menetrend szerinti személyvonatok közlekednek Komló és Dombóvár között. A pályakarbantartási munkákkal megteremtettük a 60 km/órás közlekedés feltételeit, a lassújeleket felszámoltuk”. A következő fontos lépésnek a komlói állomáson lévő biztosítóberendezés korszerűsítését nevezte, „amellyel jelentősen csökkenthető lesz a sorompók zárva tartási ideje”.

A MÁV Plusz applikáció szerint vasárnaptól kétóránként közlekednek a személyszállító vonatok a két város között, 42 perc alatt teszik meg az utat, és öt helyen állnak meg. Az első vonat vasárnap reggel 7:02-kor indul Komlóról, 8:07-kor Dombóvárról.