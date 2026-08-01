Csorog a rákkeltő méreg a kiszáradó Dunába Óbudán

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Amikor ezt a cikket írom, már csak 16 centiméter a Duna vízállása Budapestnél. Soha nem volt ennyire alacsony. A látvány különösen az egykori Óbudai Gázgyár területe mellett iszonytató. És nem azért, mert néhol annyira szűk a Duna, hogy szinte át lehet gázolni a túlsó oldalra. Szabad szemmel látni, ahogy a part menti talajból sárgás-zöldes-büdös folyadék csordogál a Dunába, illetve a kiszáradt part menti részre, és néhol pocsolyává áll össze.

Fotó: Németh Dániel/444

Először 2018-ban, majd 2023-ban volt olyan alacsony – a mostaninál azért jó pár centivel magasabb – a Duna vízállása, hogy szabad szemmel lehetett látni a jelenséget. A Greenpeace Magyarország akkori és azóta többször megismételt mintavétele szerint egyes rákkeltő mérgek százszorosan, mások ezerszeresen haladták meg itt a határértéket.

Budapest egyik legnagyobb és legmélyebben szennyezett területe az egykori Óbudai Gázgyár, vele csak a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelye vagy az egykori rákosrendezői teherpályaudvar vetekedhet.