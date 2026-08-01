Wayne Gretzky egykori klubjában bizonyíthatja be Szongoth Domán, hogy tényleg el tud jutni az NHL-ig

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„A Soo nagyszerű klub, nagyon örülök, hogy itt fejlődhetek tovább. Nagyon várom a szezont, hogy a tőlem telhető legjobb teljesítménnyel segíthessem a csapatot.”

Ezeket a szokványosnak tűnő gondolatokat tartotta fontosnak idézni a kiemelt kanadai junior jégkorongligák egyikében érdekelt Soo Greyhounds honlapja abban a cikkben, amelyben bemutatták a keret új tagját: a magyar Szongoth Dománt. A 18 éves játékos a héten írta alá a szerződését az OHL-es klubbal, amely tavaly foglalta le a játékjogát.

A tengerentúlon, a világ messze legfontosabb hokis univerzumában négy nagy juniorliga van, Kanadában három, az OHL, a WHL és a QMJHL, az Egyesült Államokban pedig egy: a USHL. Szongoth Dománt 2025-ben a USHL-es Fargo Force is draftolta, ám az – az elmúlt hetekben napvilágot látott információk alapján legalábbis – nem merült fel, hogy az USA-ban is folytathatná pályafutását.

Szongoth Domán szembenéz a 2014-es NHL-draft 1/1-esével, Macklin Celebrinivel a 2025 tavaszán az MVM Dome-ban rendezett magyar–kanadai felkészülési meccsen Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A Soo Greyhoundsban mindenesetre jó helyen lesz. Az Ontario tartománybeli Sault Ste. Marie kisváros hokiklubját 1962-ben alapították, 10 évvel később csatlakozott az OHL-hez, eddigi egyetlen összkanadai bajnoki címét – a Memorial Cupot – 1993-ban szerezte meg, az újabb kimagasló eredményekről azóta is ábrándoznak a szurkolói. De nem is erről híres igazán a Soo, hanem arról, hogy az 1977/78-as OHL-idényben itt robbantotta be karrierjét minden idők legnagyobb hokisa, az akkor még csak 16 éves Wayne Greetzky. A Great One, aki akkor még nem is volt Great One, 64 alapszakaszmeccsen 182 kanadai pontot termelt nyitásként (70 gól, 112 assziszt), majd a rájátszásban 13 találkozón hozzátett még 6 találatot és 20 gólpasszt.

Szongoth Dománhoz visszatérve: a labdarúgó-világbajnokság árnyékában kissé talán elsikkadt, hogy június végén a hazai hokidrukkerek negyed évszázados vágya teljesült: újra kiválasztottak egy magyar játékost az NHL-be. Mint azt akkor minimális kontextussal mi is megírtuk, a világ legjobb jégkorongligájában érdekelt Buffalo Sabres a játékosbörze 5. körében, a 156. helyen csapott le a játékjogára.

2002 óta vártunk erre a szubkultúrában, ráadásul egyre jobban és jobban, hiszen sokkal korábbra reméltük a következő draftolt jégkorongozót.