Budapesti iskolákat, köztük a saját iskoláját is bombával fenyegette

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozza a 2025 tavaszán, többségében budapesti iskolákat bombával fenyegető ukrán fiú ellen. A vádirat szerint a 17 éves fiú 2022-ben érkezett Magyarországra családjával, 2024-ben kaptak menedékjogot. A fiú egy budapesti iskolába kezdett járni, majd 2025 márciusában – ahogy a vádirat fogalmaz – „kezdte népszerűsíteni az általa »újgenerációs tervnek« nevezett szélsőséges programot, hogy a környezetében élő tanulókat, oktatókat és a közösségi oldalain őt követőket megfélemlítse”.

2025-ben március 12. és április 30. között a mobiljáról nyolc budapesti és egy oroszországi iskola mailcímére küldött fenyegető üzeneteket. Ezekben egy szervezetre hivatkozva azt írta, hogy az iskolaépületekben bombákat helyeztek el és ha nem ürítik ki az épületeket, azokat felrobbantják.

A hatóságok minden fenyegetést kapott iskolát kiürítettek, ezeknek költsége 300 ezer forintba került.

A Fővárosi Főügyészség a fiút 9 rendbeli terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt vádolja, az indítvány szerint fiatalkorúak fogházába kerülhet. A fiú korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.