Magyar Péter: Hétfőn és talán még kedden üzemben tartható az utolsó turbina a paksi atomerőműben

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel közzétett Facebook-videójában közölte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Szerinte „hatalmas dolog ez, amelyre rendkívül nagy szüksége van most a hazánknak”.

Magyar szerint Magyarország energiaellátás stabil, egyben elmondta azt is, hogy napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, „ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges”.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Elmondta, hogy Paksnál jelenleg a vízállás minden korábbinál alacsonyabb, mínusz 137 centiméter, vagyis az atomerőmű lekapcsolási szintje, a –134 cm alá süllyedt. „Az utolsó előtti turbina vasárnapi kikapcsolásánál, a kimelendő hűtővíz mennyiségét is csökkenteni tudták a paksi mérnökök, így az erőmű hidegvizes csatornájának öblözetében a víz kivételi műnél lévő vízszint az elszívó hatás csökkenésével átmenetileg emelkedett néhány centimétert, és jelenleg a balti szint felett, 83 méter 68 centin áll” – közölte Magyar Péter, hozzátéve, hogy a paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó, még üzemelő turbinát akkor kezdik el kepacsolni, amikor ez a szint 5 centivel mélyebbre süllyed. Ezzel elérték, hogy hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben.

Magyar ezt nagyon jó hírnek nevezte, és elmondta, hogy így az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető – legalábbis ideiglenesen – a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.

A vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de Magyar szerint mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. „A nukleáris biztonság teljes garantálása olyan alapelvárás, amelyből senki sem engedhet, mindig ez marad a legfontosabb” – mondta Magyar Péter, aki szerint most kezdődik az öt legkritikusab nap.