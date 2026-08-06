Kipróbáltuk a paksi szükségzuhanyzót, amit csak vészhelyzetben nyitnak meg

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Augusztus 1-jén különös kép jelent meg a helyi híreket és hirdetéseket közlő Pakson hallottam Facebook-csoportban: egy tucat ember menetel flip-flop papucsban, frottír fürdőköpenyben, vállára vetett törölközővel a „Nyilvános konténerzuhanyzók" irányába.

A háttérben panelházak és az Atom tér „I love Paks” szelfipontja, az előtérben pedig egy megállítótábla, rajta a felirat felkiáltó módban:

„Paks együtt zuhanyozik!”

A kép mesterséges intelligenciával készült.

A kissé disztópikus jelenet – amely több kommentelőt a népfürdőben töltött gyermekéveire, míg másokat a történelem sötétebb időszakaira emlékeztetett – a múlt hét végén még egyáltalán nem tűnt elrugaszkodottnak. Egymást érték a hírek és a hivatalos tájékoztatások arról, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása és felmelegedése miatt pár napon belül, akár már kedden-szerdán leállhat az atomerőmű utolsó működő blokkja. Ebben az esetben a paksi távhőrendszer nagyjából még egy napig tartalékból tudta volna biztosítani a meleg vizet annak a mintegy hatezer lakótelepi lakosnak - vagyis minden harmadik embernek a 17 ezres városban -, akiknek a lakásában az ellátást teljes egészében az atomerőmű biztosítja. Heringes Anita, Paks független polgármestere ezért múlt szombaton bejelentette: zuhanyzókonténereket állítanak fel a sportcsarnok mellett arra az esetre, ha a leállás mégis bekövetkezne.

A 24 ezres csoportban először még csak a mesterséges intelligencia segített elképzelni, hogy festhet majd a helyzet. Néhány nappal később azonban valóban megérkeztek a Containex mobil vizesblokkjai: augusztus 4-én, kedden leszállították őket, csütörtökön, amikor a helyszínen jártunk, pedig gyakorlatilag már kulcsrakészen álltak. Ki is próbáltuk őket!

Tűzcsapra rákötve. Fotó: Kristóf Balázs/444

Fürdés! Fotó: Kristóf Balázs/444

A zuhanyboxban való fürdéshez - kísérletképpen és gyüttment pestiként - egyelőre csak nekünk volt kedvünk, az általunk megszólított helyiek vonakodnak ettől.

Hogy a hatezer érintett lakót miként szolgálná ki két, egyenként hat zuhanyfülkés konténer – az egyik a nőknek, a másik a férfiaknak –, nem derült ki. A Gesztenyés út árnyékában üldögélők szerint viszont ez csak az első kör: ha valóban leállna az atomerőmű összes blokkja, még tíz konténert hoznának a városba. Magyar Péter viszont a hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, szeretné elkerülni, hogy „mindenféle konténerekben kelljen méltatlan módon tisztálkodni." Szerinte a város melegvízellátása akkor is biztosítható, ha az atomerőmű teljesen leáll, ennek műszaki megoldásán pedig már dolgoznak.