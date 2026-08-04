Az energiaválság hozta el az ellenzéki Fidesz eddigi legaktívabb kormányellenes kampányát

A legszélsőségesebb hang ezúttal is Orbán Viktor igeforrása, a Vadhajtások, ami már nem először tett nyíltan hitet az agyatlan tahóterror mellett: „Ne ugassatok nekünk! Klíma megy, hűtő megy! Mert nekünk nem kell a változás! Az nektek kellett!” (A Magyar Mérnöki Kamara egyébként gyakorlati tanácsokkal segíti az energiaspórolást.) Dopeman, aki szintén Orbán egyik kedvenc influenszere, pedig azt a dezinfót is terjeszti, hogy „a német nyelvterületen még szánt szándékkal vissza is tartják a Duna vizét, hogy az előírt terv könnyebben menjen”.
De nem csak a radikálisok ugrottak fejest a kiapadt Dunába: a Fidesz képviselői is aktívabbak, mint április 12. óta bármikor.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a vízmegtartás és az energiaellátás tekintetében is jobb állapotban adták át az országot, mint ahogyan 2010-ben átvették, és bár a Fidesz-kormány nem volt tökéletes, máshogy is lehetett volna priorizálni a feladatokat, „az elmúlt kormányok nem tudják magukra vállalni azt a felelősséget, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormány számára előzetesen minden várható és nem várható problémát megoldjon a jelenlegi kormány helyett”. Szerinte Magyarországon az energiaszuverenitás kora véget ért.
A mostani energiaválságnak tehát a Fidesz szerint nem az elmúlt 16 év döntései alapoztak meg, a három hónapja felállt kormánynak viszont azonnal meg kéne oldania mindent. Fideszes képviselők és influenszerek nem is győznek felháborodni az energiaválság legkülönbözőbb leágazásain, a Magyar-kormány alkalmatlanságát bizonyítandó.
Bohár Dániel, a Fidesz-frakció vendége arról posztolt: „Magyar Péter törökországi jet skije egy óra alatt kb. 30 liter benzint fogyaszt, ennyivel egy átlagos autó akár 5-600 kilométert is el tud menni. De most ő szólítja fel a magyarokat, hogy spóroljanak.” (Egyébként amikor a kormányfő július elején Törökországban nyaralt, itthon 30 fok sem volt.) A mandineres Kovács András arról vlogolt, hogy nem erről volt szó, hanem a Tisza Párt azzal kampányolt, hogy az emberek jobban fognak élni és többet fogyaszthatnak.
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A Fidesz kampányzáróján a Vadhajtásoknak, a Narancskommandónak, a fekete ruhásoknak és Kubatov Gábor mindenesének hála sokkal súlyosabb suttyóság pusztított a Mátyás templom mellett, mint azt eddig gondoltuk.
Mert a Fidesz vendégeként riporterkedett.
Minél kevesebb vagyunk az országban, annál kevesebb áram kell, pupákok!
Az egész rendszer arra épített eddig, hogy a legegyszerűbb, legönzőbb emberek legyenek felháborodva. És akik évek óta síkidegek, nem pont most fognak megnyugodni.
És erre mégsem került sor, pedig látták, hogy „a teljes megsemmisülés felé haladunk”.
A járvány iránt érdeklődő 110 ezer követőt nem hagyhat cserben a kormánypropaganda.
Hőség, klímakatasztrófa, vízhiány és energiaválság, percről percre: Újabb melegrekord dőlt meg, Budapesten és Paksnál is új negatív vízállási rekordot mértek, a következő napokban teljesen leállíthatják az erőművet.
A posztban Dopeman vele készült beszélgetését promotálja. Az adásban a rapper Orbánt keresztapához, Magyar Pétert pedig fiatal, ambíciózus, a Család vezetését átvenni kívánó renegát maffiózóhoz hasonlítja, amire Orbán egyetértően bólogat és jókat nevet.
Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?
Akár teljes mértékben függetleníteni tudják magukat az országos villamosenergia-hálózattól.
Nagy formában van a Mi Hazánk, amely már azzal is nagyot gurított, hogy Schiffer Andrást jelölte alkotmánybírónak, az viszont még nagyobb dobásnak tűnik, hogy köztársasági elnöknek dr. Tóth Máté energiajogászt jelöli a párt.