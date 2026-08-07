Az amerikai hírszerzés szerint Putyin pár éven belül megtámadhat egy NATO-tagállamot

Vlagyimir Putyin orosz elnök a következő néhány évben egy szövetséges elleni korlátozott támadással teheti próbára a NATO elszántságát – derült ki az új amerikai hírszerzési jelentésekből, amelyek a kibertámadástól a kisméretű szárazföldi behatolásig terjedő lehetséges forgatókönyveket vetnek fel.

Az Egyesült Államok korábban úgy vélte, hogy Putyin nem provokálná a NATO egyetlen tagországát sem, amíg Ukrajnában harcol. Ez a vélemény azonban az év elején megváltozott az amerikai tisztviselők szerint, mivel Putyin egyre nagyobb nyomás alatt van Ukrajnában és a hazájában is, hogy győzelmet érjen el a fronton. Kijev drónjai pedig egyre nagyobb károkat okoznak mind az orosz hadseregnek, mind az olajiparnak.

Az amerikai és európai vezetők egyre inkább látják már annak jeleit, hogy Oroszország kutatótámadásokat hajt végre a NATO elszántságának tesztelésére, beleértve a Lengyelországban landoló orosz cirkálórakétákat és a Romániába repített drónokat. Amerikai tisztviselők szerint Putyin célja a NATO megtámadásával a szövetség megbontása lenne.

Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

„A kérdés az, hogy az Egyesült Államok hogyan reagálna ebben az esetben” – mondta Heather Conley, az American Enterprise Institute vezető munkatársa egy esetleges orosz behatolásról. „[Oroszország] célja mindig is az volt, hogy megkérdőjelezze a NATO hitelességét, és elszakítsa az Egyesült Államokat szövetségeseitől.”

Aggodalomra az ad okot, hogy Putyin veszélyesebbé válhat, ha sarokba szorítják – közölték amerikai tisztviselők.

A lehetséges fenyegetések a NATO-országok elleni kibertámadástól vagy jelöletlen fegyveres csoportok területfoglalásra küldésétől a szövetség keleti szárnyára történő korlátozott behatolásig terjednek. Az amerikai hírszerzés értékelése szerint Oroszország bármilyen lépésének időkerete idén ősz és 2029 között várható.

A jelentések szerint a legszélsőségesebb forgatókönyv – egy korlátozott szárazföldi behatolás – valószínűsége alacsony, de az idő múlásával növekszik. Egy ilyen lépést mindig is rendkívül valószínűtlennek tartottak, mivel aktiválná a NATO 5. cikkét, amely kollektív védelemre kötelezi a tagokat. Az 5. cikk azonban nem ilyen egyértelmű a NATO kiber- vagy hibrid fenyegetésekre adott válaszával kapcsolatban.

„Folyamatosan értékeljük a lehetséges forgatókönyveket és felkészülünk azokra. A NATO figyeli a helyzetet, és készen állunk az elrettentésre és a szükség szerinti védekezésre” – mondta Martin O'Donnell ezredes, a NATO szóvivője. (Wall Street Journal)