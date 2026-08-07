Elkerítik a Duna szennyezett medrét az Óbudai Gázgyárnál, és megkezdik a beszivárgó mérgek semlegesítését

Több mint tíz év halogatás, trükközés és semmittevés után végre történik valami az Óbudai Gázgyárnál: az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Duna medrének szennyezett részét, és megkezdi a talajból beszivárgó szennyező anyagok semlegesítését – írta péntek délután Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester szerint ez egyelőre csak az első lépés, amit a terület teljes kármentesítésének kell követnie.

A beavatkozás különösen sürgetővé vált a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Az elmúlt napokban az egykori gázgyárnál szabad szemmel is láthatóvá vált, ahogy a part menti talajból sárgás-zöldes, büdös folyadék szivárog a folyóba, illetve gyűlik össze pocsolyákban a kiszáradt mederben. Mindez néhány nappal a Hajógyári-szigeten rendezett Sziget Fesztivál kezdete előtt.

A főpolgármester szerint a kármentesítés egyértelműen állami feladat, ennek ellenére az előző kormány idején nem történt érdemi előrelépés. Budapest tavaly ezért csatlakozott a Graphisoft Park által indított perhez, amelynek célja az volt, hogy rákényszerítsék az államot a kármentesítésre. Karácsony szerint a pert meg is nyerték.

A probléma ennél jóval régebbi. Ahogy ebben a cikkben részletesen összefoglaltuk, az 1913-ban megnyitott Óbudai Gázgyárban évtizedeken át kőszénből állítottak elő városi gázt. Az üzem a földgáz elterjedésével feleslegessé vált, 1984-ben bezárt, maga után hagyva Budapest egyik legsúlyosabban szennyezett ipari területét.

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A föld alatt becslések szerint közel 200 ezer tonna, úgynevezett gázmasszával szennyezett talaj található. Ebből szivárognak a mérgező anyagok a talajvízbe és a Dunába. A Greenpeace korábbi mintavételei szerint egyes rákkeltő anyagok koncentrációja százszorosan, más szennyezőké akár ezerszeresen is meghaladta a határértéket.

A szennyezés persze nem most jelent meg, csak a rendkívül alacsony vízállás tette minden korábbinál látványosabbá. Már 2018-ban, majd 2023-ban is előbukkantak a szennyezett partszakaszok, amikor a Duna szintje jelentősen lecsökkent. A mostani helyzet azonban még szélsőségesebb: az elmúlt napokban Budapestnél történelmi mélypontra süllyedt a folyó vízállása, így olyan mederrészek is szárazra kerültek, amelyeket normál vízállásnál ellep a Duna.

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Az ügy azért is kapott most különös figyelmet, mert vasárnap kezdődik a Sziget Fesztivál a szemközti Hajógyári-szigeten. Szendőfi Balázs természetfilmes kedden drónfelvételt tett közzé arról, hogy a szennyezett gázgyári partszakasszal szemben napágyakat helyeztek ki a fesztivál területén.

A Sziget korábban azt közölte, hogy a partszakasz használatát a hatósági előírásoknak megfelelően korlátozzák, és idén is bevizsgáltatják a parthoz közeli vizet. A Dunában fürdeni a fesztivál idején sem lehet majd: ha a vizsgálatok eredményei megfelelőek lesznek, egy kijelölt részen legfeljebb térdig engedik be a látogatókat a vízbe. A többi partszakaszt kordonokkal zárják le.

Az Óbudai Gázgyár kármentesítésére közben évtizedek óta vár Budapest. A szennyezésért felelős Fővárosi Gázműveket már csaknem harminc éve kötelezték a terület megtisztítására, a kötelezettség jelenleg annak jogutódját, az állami MVM Nextet terheli. Bár a kármentesítést jogerős határozat írja elő, a végrehajtás határidejét az évek során többször kitolták.

A jelenlegi határidő szerint az MVM Nextnek 2026. december 31-ig kell benyújtania a beavatkozási tervet a környezetvédelmi hatósághoz. A teljes terület megtisztítása még akkor is évekig tarthat, ha a munka valóban elindul, költsége pedig akár a 40 milliárd forintot is elérheti.

Karácsony szerint a mostani beavatkozás ezért csak tűzoltás: elsőként meg kell akadályozni, hogy a láthatóvá vált szennyezés tovább jusson a Dunába, utána azonban el kell kezdeni a teljes kármentesítést is. „Budapest ebben is kész a partnerségre” – írta.